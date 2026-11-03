به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۵.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این بخش انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم با رفع موانع و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان، این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۸ تا ۹ میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره به وضعیت صادرات سیب افزود: در سال‌هایی میزان صادرات سیب کشور به بیش از ۹۰۰ هزار تن رسیده است. سال گذشته نیز حدود ۵۲۲ هزار تن سیب صادر شد و از ابتدای امسال تاکنون این میزان به حدود ۱۳۲ هزار تن رسیده است.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجادشده در مرزها موجب عقب‌ماندگی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است، اظهار داشت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی، از یک ماه گذشته کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده و رفع موانع صادراتی به‌صورت روزانه در حال پیگیری است.

طلایی ادامه داد: در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی، تصمیمات مناسبی برای رفع مشکلات صادراتی اتخاذ شد و رئیس‌جمهور نیز مسئولانی را برای پیگیری این موضوع در کشورهای مقصد مأمور کرده است. از جمله در موضوع صادرات به امارات، نماینده ویژه‌ای برای پیگیری مسائل و مشکلات تعیین شده است.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با کشورهای مقصد صادراتی گفت: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در نشستی وبیناری با سفرا و نمایندگی‌های ایران در کشورهای هدف، مشکلات صادرکنندگان را مطرح کرد و این مسائل با همکاری رایزنان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی در حال پیگیری است.



معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سیب، مرکبات، کشمش و خرما را از مهم‌ترین محصولات صادراتی کشور برشمرد و افزود: برای حمایت از صادرات این محصولات، موضوع اصلاح پایه‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه مرکبات این اقدام انجام شده و اسناد مربوط به خرما نیز به گمرک تحویل داده شده است. مدارک مربوط به سیب و کشمش هم در حال تکمیل است تا در هفته آینده تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت محصولات در بازارهای هدف، ضرورت بازنگری در پایه‌های صادراتی را افزایش داده است، گفت: پیشنهاد ما کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی پایه‌های صادراتی متناسب با افت قیمت‌هاست که امیدواریم با همکاری گمرک اجرایی شود.



تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی



طلایی، یکی دیگر از موانع صادرات را موضوع رفع تعهد ارزی دانست و گفت: با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، چند اقدام حمایتی برای صادرکنندگان به تصویب رسیده است.

به گفته وی، میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافته است. همچنین مصوب شده صادرکنندگان محصولات کشاورزی بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای گروه یک و دو اختصاص دهند که این امکان در سامانه مربوطه بارگذاری شده و از شنبه اجرایی خواهد شد.

وی از صادرکنندگان خواست از این ظرفیت استفاده کنند و افزود: با اجرای این مصوبه، امکان تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از محل ارز صادرات محصولات کشاورزی فراهم می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند با هزینه کمتری برای کشور، صادرکنندگان و واردکنندگان همراه باشد.



معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ارائه پیشنهاد کاهش میزان رفع تعهد ارزی به ۶۰ درصد خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات مرزی، توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها و زمان‌بر بودن بازرسی کالاها در کشورهای مقصد، معتقدیم باید امکان بازگشت به رقم ۶۰ درصد نیز بررسی شود. البته این پیشنهاد باید مراحل قانونی و تصمیم‌گیری خود را طی کند.



وی با اشاره به همراهی مجلس و بخش خصوصی برای رفع موانع صادراتی اظهار داشت: در دیدار با رؤسای گروه‌های دوستی پارلمانی کشورهای مقصد، پیشنهادهای مناسبی برای حل مشکلات صادراتی مطرح شد و نمایندگان نیز برای پیگیری این مسائل قول مساعد دادند. اتاق بازرگانی نیز اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده است.



حمایت از تولیدکنندگان با خرید توافقی محصولات کشاورزی

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تمام ظرفیت خود را برای توسعه صادرات به کار گرفته است؛ چراکه بخشی از محصولات کشاورزی کشور با هدف صادرات تولید می‌شوند و باید زمینه عرضه آنها در بازارهای خارجی فراهم شود.

وی در ادامه به کاهش قیمت برخی محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی از دو هفته گذشته، تشکل‌های بخش کشاورزی خریدهای توافقی را در استان‌ها آغاز کرده‌اند و بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار تن ظرفیت برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

طلایی تأکید کرد: : تولیدکنندگان نباید متضرر شوند؛ چراکه زیان آنها می‌تواند در سال‌های آینده به کاهش تولید و بروز مشکلات در چرخه تأمین محصولات کشاورزی منجر شود. دولت نیز با رویکرد حمایت از منافع تولیدکنندگان و تداوم چرخه تولید، اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار داده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات حمایتی، رفع موانع مرزی و همکاری دستگاه‌های مسئول، روند صادرات محصولات کشاورزی کشور در سال جاری بهبود یابد.

