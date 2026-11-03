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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیر راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵ در ۳۰ نقطه استان مرکزی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیر راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵ در ۳۰ نقطه استان مرکزی را اعلام کرد که بدین شرح است:
مسیر راهپیمایی یوم الله 13 آبان در شهرهای تابعه استان مرکزی در سال 1405
|
ردیف
|
نام شهر
|
ساعت
|
مسیر
|
1
|
اراک
|
9:30
|
میدان شهدا، پیاده راه شهید پاکپور، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل الله نوری، میدان سرداران
|
2
|
آشتیان
|
9:30
|
مصلی آیت الله دانش، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان استقلال، میدان آزادی
|
3
|
تلخاب
|
10:30
|
شهرداری ، خیابان شهید جمراسی ، میدان معلم ، چهاراه ولیعصر ، خیابان ولیعصر (عج) ، خیابان بوستان، گلزار شهدای گمنام
|
4
|
فرمهین
|
9:30
|
میدان قائم مقام فراهانی- بلوار شهید چمران- گلزار شهدای گمنام
|
5
|
خنجین
|
11
|
میدان حضرت ولیعصر عج ، خیابان حضرت ولیعصر (عج) غربی ، خیابان شهید محمدی عبدی
|
6
|
خمین
|
10
|
میدان ۱۵ خرداد-خیابان امام خمینی(ره)-میدان انقلاب-میدان یادگار امام(ره)- میدان مدرس
|
7
|
محلات
|
10:30
|
میدان استقلال،میدان حاج آقا مصطفی خمینی (ره)، میدان چنار، میدان نماز
|
8
|
تفرش
|
10
|
مسیر اول: میدان امام خمینی ره به سمت مصلی ولایت
مسیر دوم: چهار راه مدرس به سمت مصلی ولایت
|
9
|
قورچی باشی
|
9:30
|
حسینیه شهدا - بلوار امام خمینی (ره) - یادمان شهدای گمنام
|
10
|
ساروق
|
10
|
مقابل بخشداری - امامزادگان 72 تن
|
11
|
شازند
|
9:30
|
میدان نماز (روبروی فرمانداری) , چهارراه شهید بختیاری ، میدان انقلاب ، مصلی
|
12
|
خشکرود
|
9:30
|
مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مسجد امام حسین (ع) - خیابان امام خمینی(ره ) - میدان کشاورز -گلزار شهدا
|
13
|
مامونیه
|
9:30
|
میدان امام حسین(ع) – بلوار امام خمینی (ره)- امام زاده سید منصور(ع)
|
14
|
زاویه
|
9:30
|
حوزه ولیعصر-خیابان ولیعصر – مسجد جامع –گلزار شهدا
|
15
|
آستانه
|
11
|
مصلی ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان بسیج ، امام زاده سهل ابن علی
|
16
|
شهباز
|
10
|
محله بازنه: دبیرستان دین و دانش
|
11
|
محله هفته: میدان امام حسین(ع)
|
17
|
هندودر
|
10:30
|
مقابل مسجد حضرت امام حسین(ع) - میدان شهید امیدی - خیابان ولی عصر(عج) - بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - خیابان حضرت امام حسین(ع) - خیابان آموزش و پرورش - مصلی
|
18
|
توره
|
11
|
مقابل ساختمان دادگستری - خیابان شهید احمدی- گلزار شهدا
|
19
|
پرندک
|
9:30
|
خیابان شهدا –خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی –بلوار ولیعصر (عج) – حسینیه شهدا
|
20
|
رازقان
|
9:30
|
مرکز بهداشت و درمان -خیابان ولیعصر (عج) - گلزار شهداء
|
21
|
مهاجران
|
9
|
میدان گل ها - میدان امام خمینی(ره)
|
22
|
دلیجان
|
9
|
میدان مدرس- خیابان امام خمینی(ره) – بلوار علامه عبدالهادی- میدان بسیج
|
23
|
جاورسیان
|
9:40
|
بخشداری، میدان الغدیر، خیابان امام، خیابان انقلاب، میدان امام حسین، مصلی
|
|
ساوه
|
9:30
|
میدان امام خمینی(ره) – میدان غدیر
|
24
|
میلاجرد
|
9:30
|
میدان امام خمینی(ره) – خیابان شهدا – خیابان مهدیه
|
25
|
کارچان
|
10
|
شهرداری، خیابان امام خمینی(ره)، مسجد جامع
|
26
|
خنداب
|
10
|
میدان طبیعت- میدان امام حسین(ع)- امامزاده محمد مسعود
|
27
|
کمیجان
|
10
|
میدان شهرداری، میدان معلم، خیابام امام، خیابان انقلاب، مصلی
|
28
|
نیم ور
|
9:30
|
بلوار امام علی(ع) - مزار مطهر شهید گمنام
|
29
|
غرق آباد
|
10:30
|
دفترامام جمعه - خیابان قدس - بلوار امام خمینی(ره) - سه راهی شهید رجایی- میدان امام (ره)
|
30
|
شهر داودآباد
|
9
|
شهید گمنام – میدان امام حسن(ع) - مصلی