ردیف نام شهر ساعت مسیر

1 اراک 9:30 میدان شهدا، پیاده راه شهید پاکپور، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل الله نوری، میدان سرداران

2 آشتیان 9:30 مصلی آیت الله دانش، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان استقلال، میدان آزادی

3 تلخاب 10:30 شهرداری ، خیابان شهید جمراسی ، میدان معلم ، چهاراه ولیعصر ، خیابان ولیعصر (عج) ، خیابان بوستان، گلزار شهدای گمنام

4 فرمهین 9:30 میدان قائم مقام فراهانی- بلوار شهید چمران- گلزار شهدای گمنام

5 خنجین 11 میدان حضرت ولیعصر عج ، خیابان حضرت ولیعصر (عج) غربی ، خیابان شهید محمدی عبدی

6 خمین 10 میدان ۱۵ خرداد-خیابان امام خمینی(ره)-میدان انقلاب-میدان یادگار امام(ره)- میدان مدرس

7 محلات 10:30 میدان استقلال،میدان حاج آقا مصطفی خمینی (ره)، میدان چنار، میدان نماز

8 تفرش 10 مسیر اول: میدان امام خمینی ره به سمت مصلی ولایت مسیر دوم: چهار راه مدرس به سمت مصلی ولایت

9 قورچی باشی 9:30 حسینیه شهدا - بلوار امام خمینی (ره) - یادمان شهدای گمنام

10 ساروق 10 مقابل بخشداری - امامزادگان 72 تن

11 شازند 9:30 میدان نماز (روبروی فرمانداری) , چهارراه شهید بختیاری ، میدان انقلاب ، مصلی

12 خشکرود 9:30 مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مسجد امام حسین (ع) - خیابان امام خمینی(ره ) - میدان کشاورز -گلزار شهدا

13 مامونیه 9:30 میدان امام حسین(ع) – بلوار امام خمینی (ره)- امام زاده سید منصور(ع)

14 زاویه 9:30 حوزه ولیعصر-خیابان ولیعصر – مسجد جامع –گلزار شهدا

15 آستانه 11 مصلی ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان بسیج ، امام زاده سهل ابن علی

16 شهباز 10 محله بازنه: دبیرستان دین و دانش

11 محله هفته: میدان امام حسین(ع)

17 هندودر 10:30 مقابل مسجد حضرت امام حسین(ع) - میدان شهید امیدی - خیابان ولی عصر(عج) - بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - خیابان حضرت امام حسین(ع) - خیابان آموزش و پرورش - مصلی

18 توره 11 مقابل ساختمان دادگستری - خیابان شهید احمدی- گلزار شهدا

19 پرندک 9:30 خیابان شهدا –خیابان امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی –بلوار ولیعصر (عج) – حسینیه شهدا

20 رازقان 9:30 مرکز بهداشت و درمان -خیابان ولیعصر (عج) - گلزار شهداء

21 مهاجران 9 میدان گل ها - میدان امام خمینی(ره)

22 دلیجان 9 میدان مدرس- خیابان امام خمینی(ره) – بلوار علامه عبدالهادی- میدان بسیج

23 جاورسیان 9:40 بخشداری، میدان الغدیر، خیابان امام، خیابان انقلاب، میدان امام حسین، مصلی

ساوه 9:30 میدان امام خمینی(ره) – میدان غدیر

24 میلاجرد 9:30 میدان امام خمینی(ره) – خیابان شهدا – خیابان مهدیه

25 کارچان 10 شهرداری، خیابان امام خمینی(ره)، مسجد جامع

26 خنداب 10 میدان طبیعت- میدان امام حسین(ع)- امامزاده محمد مسعود

27 کمیجان 10 میدان شهرداری، میدان معلم، خیابام امام، خیابان انقلاب، مصلی

28 نیم ور 9:30 بلوار امام علی(ع) - مزار مطهر شهید گمنام

29 غرق آباد 10:30 دفترامام جمعه - خیابان قدس - بلوار امام خمینی(ره) - سه راهی شهید رجایی- میدان امام (ره)