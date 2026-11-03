نماینده ولی‌فقیه در گیلان و استاندار با صدور پیامی مشترک، از مردم بصیر و انقلابی استان برای حضور پرشور و حماسی در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی، استقلال‌خواهی و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران است؛ روزی که ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت، همواره بر حق تعیین سرنوشت و استقلال خود پای فشرده است.

امسال در شرایطی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان می‌رویم که ملت ایران در ماه‌های اخیر، حوادث و آزمون‌های مهمی از جمله جنگ رمضان، مواجهه با تهدیدات و فشار‌های نظامی، تحریم‌های اقتصادی و دریایی و تلاش دشمنان برای ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را پشت سر گذاشته است. این تحولات بار دیگر نشان داد که سیاست فشار و تحریم، نه تنها اراده ملت ایران را متزلزل نمی‌کند، بلکه ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت توان داخلی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

بی‌تردید، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی علی الخصوص شهید قائد امت سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) و نمایش وحدت و همبستگی ملی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه و یک‌جانبه‌گرایانه قدرت‌های استکباری است.

در شرایطی که فشار‌های اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های تحمیلی، معیشت و زندگی مردم را هدف قرار داده است، حضور آگاهانه و یکپارچه ملت ایران در صحنه‌های ملی و انقلابی، بیانگر عزم و اراده آنان برای صیانت از استقلال، عزت و منافع ملی و دفاع از حقوق ملت خواهد بود.

اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای گرانقدر ایران اسلامی، از مردم بصیر، شجاع و همیشه در صحنه گیلان، دیار میرزا کوچک‌خان‌ها و خط شکنان عرصه جهاد و مقاومت که بار‌ها ثابت کرده‌اند که در روز‌های سخت، میدان‌دار اصلی دفاع از انقلابند؛ خاصه دانش‌آموزان و دانشجویان پرشور، فرهنگیان، دانشگاهیان و خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌کنیم تا با گام‌هایی استوار و حضوری توفنده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، خشم انقلابی خود را فریاد زده و به دشمنان بفهمانند که گیلان، سنگر تسخیرناپذیر ولایت و مقاومت است.

آیت‌الله رسول فلاحتی دکتر هادی حق شناس

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت استاندار گیلان