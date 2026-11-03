رئیس مرکز ملی بازرسی ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری کشور گفت: در ۶ ماه نخست سال، ۱۲۲ هزار تماس با سامانه هوشمند فواد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کامل داوودی در مراسم آغاز به کار سامانه هوشمند فواد ۱۲۸ و تجلیل از بازرسان این سامانه در استان همدان گفت: از این تعداد ۳۶ هزار مورد به ثبت شکایت منجر شده است که از مجموع شکایات ثبت‌شده، ۶۱ درصد با پیگیری‌های انجام‌شده حل‌وفصل شده است.

مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری همدان هم با تأکید بر اهمیت شنیدن مطالبات مردم و برخورد مناسب با شهروندان گفت: کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی باید بر پایه شفافیت، احترام و پاسخگویی مناسب به مردم ارتقا پیدا کند.

مرضیه یونسی افزود: سامانه فواد ۱۲۸ زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که صرفاً به دریافت گزارش‌ها محدود نشود و مشکلات و مسائل مردم تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان هم با اشاره به اهداف راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ گفت: تسریع در فرایند پاسخ‌دهی، افزایش شفافیت و ایجاد ارتباط مستقیم میان شهروندان و دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین اهداف این سامانه است.

سیدمهدی وفایی افزود: هر گزارش پس از ثبت، کد رهگیری دریافت می‌کند و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

او تصریح کرد: در استان همدان هم ۹۰ بازرس از نیرو‌های باتجربه و کارآزموده در این سامانه فعالیت می‌کنند.

در پایان این مراسم از بازرسان فعال سامانه فواد ۱۲۸ در استان همدان تجلیل شد.