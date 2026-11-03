مردم ایلام در آستانه ۱۳ آبان، با گرامیداشت یاد شهدای استکبارستیزی، بر تداوم مسیر استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر زورگویی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران، یادآور مقاطع مهمی است که نگاه استقلال‌طلبانه ملت را شکل داده‌اند؛ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت محمد مصدق تا تبعید حضرت امام خمینی (ره) و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۷.

بیش از چهار دهه از آن روز‌ها گذشته، اما روحیه استقلال‌خواهی و دفاع از عزت ملی در میان نسل امروز زنده مانده است و حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، از جمله اجتماعات شبانه ۲۴۷ شبه در ایلام، نشان‌دهنده تداوم این مسیر است.

۱۳ آبان امسال نیز فرصتی برای بازخوانی این تاریخ و تأکید بر آرمان استقلال، آزادی و حفظ عزت ایران است و مردم ایلام با حضور در راهپیمایی این روز، بار دیگر پایبندی خود به این آرمان‌ها را به نمایش خواهند گذاشت.