به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان سریال‌های تلویزیونی ، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک مجموعه تلویزیونی را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

مجموعه «هفت ثانیه» به تهیه کنندگی وینا ساد، پنج شنبه و جمعه ۱۴ آبان و ۱۵ آبان ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده زمانی که یک پسر جوان آمریکایی آفریقایی تبار توسط یک پلیس دچار صدمه وخیمی می‌شود، تنش‌ها میان شهروندان آفریقایی تبار و پلیس شهر جرسی بالا می‌گیرد و...

از بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان کلر هوپ آشیتی، بو نپ، مایکل ماسلی، دیوید لیونز، راسل هرنزبی، رائول کاستیلو، پاتریک مورنی، زاکاری موما، میشل وینتیمیا و رجینا کینگ را نام برد.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب و فراهم کرده است.

«هفت ثانیه» نیز با داستانی درام، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی جنایی قرار می‌دهد و می‌تواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.