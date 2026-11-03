به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، به مناسبت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی، ملت ایران بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد. این روز، نماد فروپاشی غرور استکبار و آغاز دوران جدیدی از عزت‌افزایی ملی است؛ روزی که با شجاعت دانشجویان پیرو خط امام، نقاب از چهره نفاق‌آمیز قدرت‌های جهانی برداشته شد و ساختار قدرت‌های مستکبر را به لرزه درآورد. در این مقطع از تاریخ که نیاز به تجدید میثاق با اصول بنیادین انقلاب بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، یاد و خاطره شهید بزرگوار و رهبر مقتدر انقلاب که تمام عمر خود را وقف مبارزه با استکبار و دفاع از استقلال ملت گرداندند را گرامی می‌داریم. همچنین به مقام تمامی شهدا، فرماندهان فداکار، دانشمندان برجسته و مردم قهرمانی که در مسیر مبارزه با ظلم و برای حفظ حاکمیت ملی، خون خود را در برابر طوفان‌های استکبار ریختند، ارج می‌نهیم.

ریشه دشمنی آمریکا با ملت ایران، نه یک برخورد گذرا، بلکه یک خصومت تاریخی، هویتی و بلکه تمدنی است. از دهه‌ها پیش و با کودتای شوم ۲۸ مرداد، آمریکا همواره به دنبال بلعیدن ایران و فروپاشی انسجام ملی بوده است. این دشمن، همواره در پی آن بوده که با تکیه بر ابزار‌های نوین و جنگ‌های ترکیبی، موجودیت ایران را از بین ببرد. مبارزه با استکبار، تنها یک شعار نیست، بلکه ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. همان‌گونه که در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است، مبارزه با استکبار و نفی هرگونه سلطه‌گری، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و حاکمیت این نظام است. ما بر اساس این اصل مقدس، هرگونه تلاش برای سلطه‌جویی یا تحمیل اراده‌های بیگانه به ایران را با قاطعیت رد می‌کنیم.

امروز نیز دشمنان با تکیه بر همان رویکرد‌های قدیمی، تلاش می‌کنند با ایجاد جنگ تحمیلی مجدد و فتنه و آشوب، ایران یکپارچه را هدف قرار دهند. آنچه امروز با جنگ‌های ترکیبی و فشار‌های بی‌سابقه مواجه هستیم، در واقع تلاشی است برای پیش‌برد همان سناریو‌های قدیمی؛ از جنگ تحمیلی تا تلاشی‌های مستمر برای ایجاد یک جبهه تخریبی جدید در منطقه. باید دانست که تلاش‌های دشمن برای تحمیل یک جنگ جدید یا ایجاد بحران‌های جدید، به حول و قوه الهی به نتیجه نخواهد رسید. ایران، با تکیه بر اقتدار ملی و ایمان به نصرت الهی، در برابر توطئه‌ها ایستاده است.

تجربه سال‌های اخیر و ناکامی‌های مکرر دشمنان در برابر اراده مردم ایران، ثابت کرد که هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند بر ایمان و همبستگی ملت پیروز شود. هرگونه تلاش برای تضعیف جایگاه ایران، تنها به تقویت بنیه دفاعی و اقتدار این کشور منجر خواهد شد. با توجه به اهمیت این روز و ضرورت تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، از تمامی آحاد مردم، به‌ویژه نسل پرشور دانش‌آموزان و دانشجویان، دعوت می‌شود تا با حضور گسترده در تجمعات و راهپیمایی‌های سراسری روز ۱۳ آبان، پیام ایستادگی و عدم تسلیم خود را به گوش جهانیان برسانند. پیروزی نهایی از آنِ کسانی است که در مسیر حق، ایستاده‌اند و نصرت الهی همراه با مقاومت است.