به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرش پهالی، نماینده ووشو کشورمان در بخش تالو بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در مرحله نهایی فرم چانگ‌چوان در رقابت با ۷ تالوکار دیگر با ثبت امتیاز ۹.۳۱۰، در رده چهارم قرار گرفت.

در این فرم نمایندگان چین، اندونزی و اتیوپی به ترتیب با امتیازات ۹.۳۹۳، ۹.۳۵۳ و ۹.۳۱۳ در رده اول تا سوم قرار گرفتند.

پهالی از ساعت ۱۸ بار دیگر به روی تالوفیلد خواهد رفت و برای تعیین نتیجه نهایی بسته فرم خود این بار در فرم گوئن‌شو به اجرا خواهد پرداخت.