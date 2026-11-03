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نماینده ووشو ایران در بخش تالو بازیهای المپیک جوانان، در مرحله نهایی فرم چانگچوان، در رده چهارم قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرش پهالی، نماینده ووشو کشورمان در بخش تالو بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در مرحله نهایی فرم چانگچوان در رقابت با ۷ تالوکار دیگر با ثبت امتیاز ۹.۳۱۰، در رده چهارم قرار گرفت.
در این فرم نمایندگان چین، اندونزی و اتیوپی به ترتیب با امتیازات ۹.۳۹۳، ۹.۳۵۳ و ۹.۳۱۳ در رده اول تا سوم قرار گرفتند.
پهالی از ساعت ۱۸ بار دیگر به روی تالوفیلد خواهد رفت و برای تعیین نتیجه نهایی بسته فرم خود این بار در فرم گوئنشو به اجرا خواهد پرداخت.