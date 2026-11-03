رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با تاکید بر اینکه دیپلماسی ما حتما باید مبتنی بر دیپلماسی مقاومتی باشد، گفت: دکترین امامین انقلاب نشان داد اگر بیاییم در میدان و بر علم و توانمندی‌های خودمان تکیه کنیم، حتما می‌توانیم بر آمریکا فائق شویم.

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صداوسیما؛ محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، در نشست مواجهه تمدنی ایران و آمریکا، دیروز، امروز، فردا نحوه مواجهه با آمریکا در منظومه فکری امام شهیدرا بررسی و تحلیل کرد. محمد جواد لاریجانی در ادامه گفت: دیپلماسی ما حتما باید مبتنی بر دیپلماسی مقاومتی باشد.

وی با اشاره به تاریخچه سلطه گری آمریکا افزود: چالش اول آمریکا ظهور امپراطوری شوروی بود و که آغازگر جنگ سرد بود

لاریجانی تاکید کرد: امام راحل بر خلاف مرحوم بازرگان می‌فرمود: می‌شود با سلطه آمریکا مقابله کرد و دکترین امامین انقلاب نشان داد اگر بیاییم در میدان و بر علم و توانمندی‌های خودمان تکیه کنیم، حتما می‌توانیم بر آمریکا فائق شویم.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ادامه داد: بیشترین فردی که حامی جهش‌های علمی کشور بود و به استراتژی العلم سلطان معتقد بود.

لاریجانی گفت: رهبر معظم انقلاب هم در پیام‌های اخیر و امروزشان نکات مهمی دارند که نقشه راهند، برای مثال راهبری رهبر معظم انقلاب درباره تنگه پر خیر و برکت هرمز، راهبرد‌های بسیار مهمی دارند که باید محور فعالیت مسئولان و دیپلماسی موجود باشند.

وی با تاکید بر اینکه بحث امروز ما صلح و جنگ نیست افزود: بحث امروز ما استراتژی مقاومت است.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گفت: ما دارای استراتژی دیپلماتیک، جنگی و اقتصادی هستیم بویژه در شرایط جنگی و ما علاوه بر این‌ها نیازمند اقتصاد رسانه‌ای در میدان جنگ هستیم.

لاریجانی با بیان اینکه جنگ یک فرمانده واحد می‌خواهد افزود: ما در طول جنگ نباید اجازه بدهیم افرادی بیایند و خلاف سیاست‌های فرمانده کل قوا مواضعی بگیرند.