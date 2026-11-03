به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به تمهیدات ویژه حمل‌ونقل عمومی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، برنامه‌ریزی جامعی را برای تأمین ناوگان موردنیاز و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و اقشار مختلف مردم در دستور کار قرار داده است.

داوود بحیرایی با اشاره به اینکه در این روز ۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری شرکت کنندگان راهپیمایی ۱۳ آبان را جابه جا خواهند کرد، افزود: اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده از ساعت‌های ابتدایی صبح روز چهارشنبه تا پایان مراسم و ظهر همان روز در مسیر‌های مختلف شهر به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند تا امکان حضور آسان‌تر، ایمن‌تر و منظم‌تر دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و دیگر گروه‌های شرکت‌کننده در مراسم فراهم شود.

راهپیمایی ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح در میدان تاریخی حضرت امام‌خمینی (ره) اصفهان برگزار می‌شود.

شعار محوری این مراسم نیز «میثاق با شهیدان، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» اعلام شده است.