مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس از اجرای طرح‌های توسعه و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی شهر فال و پنج روستای شهرستان مهر با اعتباری افزون بر ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی شبانی گفت: طرح‌های توسعه و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی شهر فال و روستاهای چاه خالوها، حاجی، خواجه مراد، چاه محمد حاجی و ده‌بالا دهنو با هدف افزایش ظرفیت انتقال و توزیع آب، بهبود شرایط بهره‌برداری و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی منطقه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی انجام شده است افزود: برای اجرای این طرح هزار و ۴۰۰ متر لوله با همکاری مردم تهیه و با مشارکت شهرداری عملیات اجرایی و کارگذاری آن انجام شد.

شبانی ادامه داد: بازگشایی جاده دسترسی به تأسیسات با مشارکت شهرداری و صنایع مستقر در شهرستان مهر انجام شد و تعویض لوله پشت پمپ و جایگزینی الکتروپمپ نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس بیان کرد: تأمین بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز برای اجرای این عملیات نیز با همکاری صنایع مستقر در منطقه انجام شده است.