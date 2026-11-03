بنیامین فرجی با شکست ۴ بر ۳ مقابل لین چین‌تینگ از چین‌تایپه، از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز المپیک جوانان داکار بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بنیامین فرجی در مرحله یک‌هشتم نهایی تنیس روی میز انفرادی المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، به مصاف لین چین‌تینگ رفت و پس از جدالی نزدیک و هفت‌گیمه، نتیجه را به حریف چین‌تایپه‌ای واگذار کرد.

نماینده کشورمان در حالی که با نتایج ۲ بر صفر و سپس ۳ بر ۲ از حریف پیش بود، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و به حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد.

فرجی پیش از این با سه پیروزی مقابل نمایندگان مصر، تایلند و اکوادور، بدون واگذاری گیم و به‌عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله حذفی راه یافته بود.

هدایت فرجی در این رقابت‌ها بر عهده میعاد مکیف، سرمربی تیم جوانان ایران بود.