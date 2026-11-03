به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس اعلام فدراسیون هندبال ایران، فولاد مبارکه سپاهان، مقاومت شهرداری تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، صید و ساحل لنگه (آتنا)، نفت‌وگاز گچساران، یکتا افروز البرز، استقلال تهران و زاگرس جنوبی کازرون، هشت تیم حاضر در این دوره هستند.

این رقابت‌ها از پنج‌شنبه دوم مهر در ۱۴ هفته و به‌صورت رفت و برگشت آغاز شده و در پایان، چهار تیم نخست جدول به مرحله پلی‌آف ضربدری راه پیدا خواهند کرد.

دختران طلایی‌پوش فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در سه هفته ابتدایی مقابل یکتا افروز البرز، صید و ساحل لنگه (آتنا) و زاگرس جنوبی کازرون صف‌آرایی کردند و دو پیروزی و یک شکست کسب کردند.

در چهار هفته باقی‌مانده طلایی پوشان به ترتیب میهمان نفت‌وگاز گچساران، پذیرای استقلال تهران، میهمان مقاومت شهرداری تبریز و میزبان دانشگاه آزاد تبریز هستند.

ادامه رقابت‌های لیگ‌برتر هندبال بانوان از هفته پایانی آذر ازسرگیری خواهد شد.