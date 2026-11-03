وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: در مجموع در ۲۴ ساعت گذشته ۶ شهید و ۲۷ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری شهاب به نقل از وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: از زمان برقراری آتش بس در یازدهم اکتبر ۲۰۲۵ تعداد شهدا به ۱۵۹۹ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۵۷۷۴ نفر رسیده است. در این مدت پیکر‌های ۸۴۷ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

آمار شهدا از آغاز حملات رژیم اشغالگر به غزه به ۷۴۶۱۵ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۷۵۸۹۹ نفر رسیده است.