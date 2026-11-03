به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، منوچهر خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: برنامه امسال در سرجمع برای ساخت خانه امید در شهر رو ستا ۲۲۰ هزار واحد است.

وی افزود: از این تعداد ۱۵۵ هزار واحد در روستا‌ها و ۶۵ هزار واحد در شهر‌ها برنامه ریزی شده است.

خواجه دلویی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار واحد اجرایی شده است و مشمولین برنامه دهک‌های ۱ تا ۴ هستند و افراد فاقد مسکن و دارای فرم جسبز نیز جزو مشمولین محسوب می‌شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: ۵۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی قرض الحسنه داده می‌شود و از حساب ۱۰۰ نیز بلاعوض پرداخت خواهد شد. اگر مشمولین تحت حمایت و پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشنند ۴۰۰ میلیون تومان هم کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

خواجه دلویی بیان کرد: ۶۶۰۰ روستا امسال در برنامه طرح هادی است که تاکنون ۳۷۰۰ روستا در شش ماه نخست طرح هادی اجرا شده است.