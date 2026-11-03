به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار گفت: در زمان جنگ و بعد از جنگ حفظ جریان تولید بسیار اهمیت دارد چرا که دشمن خیلی خوب می‌داند تا زمانی که جریان تولید در کشور وجود دارد، کشور شکست نخواهد خورد.

وی ادامه داد: نه تنها در دوره جنگ نظامی بلکه بعد از جنگ مستقیم نظامی، دشمن متوجه شد که اگر می‌خواهد این کشور را شکست دهد، باید جریان تولید را متوقف کند بنابراین ما کاملا در این راستا ایستاده‌ایم و با کمک وزارت راه و شهرسازی، تخریب‌ها در مرز در طول مدت کوتاهی بازسازی شد و توانستیم ۳ میلیون تن کالا را از گمرکات تخلیه کنیم.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: مشاهده کردید که در زمان جنگ، هیچ گمرکی تعطیل نشد و یک قفسه فروشگاهی نیز خالی نماند. ما یک قاعده را در این مدت در دستور کار قرار دادیم. مقررات بسیار زیادی بر جریان واردات و صادرات کشور حاکم بود. ما مصوبات بسیاری را اصلاح و معلق کردیم تا موفق شدیم دوره ۴۰ روزه جنگ را بدون هیچ مشکلی طی کنیم بنابراین با آموخته جنگ ۴۰ روزه، تصمیم گرفتیم که به شکل نهادی و اساسی مقررات صادرات و واردات و مقررات تجاری را اصلاح کنیم.

زمانیان اضافه کرد: پیش نویس پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شد و ما حدوداً ۷ مورد از اصلی‌ترین موانع صادراتی و وارداتی که هر کدام از آنها به تنهایی، سال‌ها مشکل اساسی کشور بود را در دستور کار قرار دادیم و آنها را اصلاح کردیم.

وی بیان کرد: اولین مسئله، موضوع تعدد کنترل‌ها و بررسی‌های مرزی بود که هماهنگ شد که صرفاً یک دستگاه، نمونه برداری را انجام دهد و مصوب شد که صرفاً یک بار این اتفاق صورت گیرد. ما بسیاری از قوانین را اصلاح کردیم، در واقع با همکاری وزارت راه و شهرسازی در ستاد ملی گذر تصویب کردیم که با اسناد حداقلی اجازه عبور از گمرک داده شود.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: موضوع دیگری که اتفاق افتاد، دیپلماسی اقتصادی بود. رئیس کل گمرک در همان ایام، حدود ۷ هزار کیلومتر مسیر مرزی بازرسی کردند تا اینکه به این نتیجه رسیدیم در مرز به جای نقطه ایست و بازرسی، به نقطه گذر برسیم.

وی افزود: مرز محل گذر است و باید بسیاری از موارد در گمرکات که در استان‌ها است، صورت گیرد. ما سال‌های سال آرزو داشتیم برای رفع یکی از این موانع صادرات و واردات اتفاقات خوب بیافتد که فشار جنگ باعث شد که ما بتوانیم این اتفاق بزرگ را رقم بزنیم. مصوبه حمل یک سره، چند روز پیش ابلاغ شد که در ماه‌های آینده آثار خاص آن را همگان خواهند دید. البته بخشی دیگر از مقررات اصلاحی مربوط به مقررات صادرات و واردات بود که آیین نامه آن تا هفته‌های دیگر به تصویب می‌رسد.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ما در مورد کالا‌های اساسی و کالا‌های ضروری تا به امروز مشکل خاصی نداشتیم. البته هزینه حمل و نقل افزایش پیدا کرده است. متاسفانه برخلاف جنگ نظامی که به هر حال خیلی از کشور‌ها با دشمن همراهی نکردند، اما در جنگ اقتصادی همراهی با دشمن خیلی بیشتر شده است. در جریان تحریم و محدودیت‌ها خیلی از کشور‌ها به هر حال همراهی کردند و این جنگ اقتصادی و جنگ تجاری از جهاتی به مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی بر ما می‌گذرد که به همت نمایندگان و دولت این دوره با پیروزی و توفیق ملت خواهد گذشت.