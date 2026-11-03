به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی از روز پنج‌شنبه در مناطق غربی استان آغاز می‌شود و تا روز یک‌شنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

هواشناسی اصفهان، در این مدت بارش باران گاهی به شکل رگبارو رعد و برق، وقوع تگرگ، وزش باد شدید موقتی، مه و رگبار برف در ارتفاعات را به ویژه در روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده پیش‌بینی کرده است.

فعالیت این سامانه روز پنجشنبه، نیمه غربی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز و ارتفاعات کاشان، نجف آباد، اصفهان و دهق را در بر می‌گیرد و روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه در سراسر مناطق استان به ویژه مناطق غربی و جنوبی آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، نیک آباد، هرند، ورزنه ادامه خواهد داشت.

هواشناسی همچنین در خصوص لغزندگی سطح جاده‌ها و اختلال در تردد، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابرعمومی، سیلابی شدن مسیل ها، جاری شدن روان‌آب، شکل گیری سیلاب‌های محلی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و زیر ساخت‌های شهری و روستایی هشدار داده است.

در این اطلاعیه توصیه شده است؛ مردم از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیر ضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی خودداری کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبرو‌ها تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و اجرای کار‌های روزمره اختلالاتی به وجود آورد.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.