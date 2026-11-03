رئیس جمهور فرانسه، مکرون در شبکه ایکس نوشت: ما این جنگ را نمی‌خواستیم و مردم فرانسه نباید باهر بار سوخت‌گیری هزینه آن را بپردازند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها رو به کاهش است. ما در حال دستیابی به این هدف هستیم و تلاش‌های خود را متوقف نمی‌کنیم.

در اکتبر، ابتدا تصمیم گرفتیم ۱۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را در فرانسه آزاد کنیم تا فشار بر حجم و قیمت‌ها به سرعت کاهش یابد.

سپس برای تضمین تأمین انرژی خود راهی خاورمیانه شدیم. شرکای ما متعهد شدند و مقادیر قابل توجهی تضمین شد.

به موازات آن، دست در دست توزیع‌کنندگان کار کردیم. آنها با ما همراهی می‌کنند و مایلیم از آنها تشکر کنیم.

ما خواستار این جنگ نبوده‌ایم و این فرانسوی‌ها نیستند که باید با هر بار سوخت‌گیری هزینه آن را بپردازند. به همین دلیل است که ما تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای بازگشت تردد آزاد در تنگه هرمز ادامه می‌دهیم؛ بنابراین این خبر خوبی است که ما را به ادامه مسیر ترغیب می‌کند، زیرا قیمت‌ها همچنان بالا هستند. با توجه به فقدان قطعیت‌های ژئوپلیتیکی که همچنان در منطقه پابرجا ست، ما هوشیار می‌مانیم.