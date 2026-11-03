هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن با تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه «شورای گفتگوی راه‌آهن و بخش خصوصی»، بستر جدیدی را برای تعامل مستمر، تصمیم‌سازی مشارکتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری فعالان این صنعت هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، شیوه‌نامه تشکیل و فعالیت «شورای گفتگوی راه‌آهن و بخش خصوصی» از سوی مدیرعامل راه‌آهن به انجمن‌های صنفی ریلی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، شهرام جعفری، مدیرکل تنظیم ضوابط و مقررات راه‌آهن، به‌عنوان دبیر این شورا منصوب شد تا دفتری تنظیم‌گری ضوابط راه‌آهن میزبان دبیرخانه این شورا باشد.

هدف اصلی از راه‌اندازی این شورا، ایجاد محیطی شفاف، قابل پیش‌بینی و جذاب برای سرمایه‌گذاران، تقویت اعتماد متقابل، و بهره‌گیری از توان مالی، مدیریتی و فنی بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور عنوان شده است.

در این رویکرد جدید، گسترش مشارکت بخش خصوصی با تقویت نقش فعالان صنعت در فرآیند تصمیم‌سازی همراه خواهد بود. گفتگوی مستمر با انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل ریلی (باری و مسافری) و انجمن مهندسی ریلی، امکان شناخت دقیق مسائل، بررسی آثار سیاست‌ها و تدوین راهکارهای اجرایی را برای بهبود شرایط شرکت‌های موجود و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌سازد.

مدیرعامل راه‌آهن در ابلاغیه خود بر استقبال از نقدها و پیشنهادهای سازنده و ضرورت پیگیری مصوبات شورا در سطوح عالی تصمیم‌گیری تأکید کرده است. انتظار می‌رود این سازوکار مشارکتی، همکاری‌های بخش خصوصی را در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین ناوگان، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌ها شتاب بخشیده و به ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات ریلی منجر شود.