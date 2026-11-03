مدیرکل هواشناسی فارس از کاهش دما و بارش باران برای مناطق مرکزی، غربی و شمالی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،قاسم حسینی گفت: فعالیت سامانه بارشی از ظهر پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه در مناطق شمالی، غربی و مرکزی فارس آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ادامه دارد.

او ادامه داد: بارش باران, رعد و برق، وزش باد و کاهش دما از پیامد‌های فعالیت این سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: شهرستان‌های رستم، ممسنی، سپیدان، غرب اقلید و آباده از مناطق تحت تأثیر این سامانه هستند.

حسینی درباره پیامد‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار زرد گفت: لغزندگی جاده‌ها، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است و همچنین در ارتفاعات شمالی استان احتمال بارش پراکنده برف و کولاک برف نیز وجود دارد.

او با اشاره به دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه ادامه داد: در اینبارندگی پیش رو احتمال وارد شدن خسارت به برخی سازه‌ها و شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین بر ضرورت احتیاط در فعالیت‌های تفریحی در فضا‌های باز و تردد در آزادراه شیراز ـ اصفهان تأکید کرد و از کردم خواست از سفر‌های غیرضروری در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز و از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.