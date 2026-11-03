برنامه رادیویی «باغ دانایی» با بهره‌گیری از ظرفیت خود نوجوانان در اجرا، گزارشگری و بخش‌های نمایشی، تلاش می‌کند تا فرهنگ مطالعه را در میان نسل جوان احیا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم یوسفی‌پور، تهیه‌کننده برنامه «باغ دانایی» با حضور در استودیوی شبکه خبر، با تشریح اهداف و ساختار این برنامه گفت: نوآوری اصلی «باغ دانایی» در این است که از خود نوجوانان برای انتقال پیام استفاده می‌کنیم؛ زیرا مخاطبان اصلی ما نوجوانان و خانواده‌های آنها هستند و حضور فعال نسل جوان در مقام مجری،­ گزارشگر و بازیگر جذابیت خاصی به برنامه بخشیده است.

وی با اشاره به شعار برنامه با عنوان «کتابخوانی، راز شکوفایی دانایی» افزود: هدف کلان این برنامه ترغیب خانواده‌ها و به‌ویژه دانش‌آموزان به مطالعه کتاب‌های غیردرسی و متفرقه است تا در کنار افزایش سواد، مهارت‌های بیان احساسات، برقراری ارتباط مؤثر و تفکر انتقادی در میان نوجوانان تقویت شود.

وی ادامه داد : ما معتقدیم نسلی که امروز کتاب بخواند و درست تربیت شود، در آینده مدیران و افراد موفق‌تری برای جامعه خواهند بود.

یوسفی‌پور درخصوص نحوه تولید و پخش این برنامه افزود: «باغ دانایی» با همکاری مجموعه باغ کتاب تهران به صورت زنده، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۷ به صورت زنده روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

این برنامه فضایی میدانی و تعاملی دارد و در آن استیجی در میان مخاطبان و مراجعان باغ کتاب برپا شده است.

در بخش اجرای برنامه، آقای معنوی به همراه یک نوجوان مستعد، اجرای مشترک دارند که برای مخاطب بسیار جذاب است ؛ در بخش نمایشی نیز آقای تابان به همراه نوجوانان دیگر با چاشنی طنز به بازخوانی متون کهن و حکایت‌های ادبی می‌پردازند و در بخش گزارش میدانی، خانم فراتی که از گزارشگران توانمند رادیو هستند نظرات مردم و نوجوانان را انعکاس می‌دهند.

تهیه‌کننده رادیو فرهنگ در ادامه به ویژگی‌های خاص ویژه‌ برنامه ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: با توجه به تقارن با روز دانش‌آموز، برنامه با موضوع این مناسبت و حضور جمعی از مدیران مدارس منطقه سه تهران و بیش از ۵۰ نفر از دانش‌آموزان به همراه خانواده‌هایشان به صورت زنده برگزار می‌شود.

وی درباره استمرار و اثربخشی این رویکرد بیان کرد: تجربه موفق برنامه پیشین ما با عنوان «بیا حرف بزنیم» که طی دو سال متوالی در جشنواره بین‌المللی رادیویی پژواک کاندیدا شده و تندیس تهیه کنندگی برتر بخش نمایشی ترکیبی را از آن خود کرد، نشان داد که میدان دادن به نوجوانان تا چه اندازه می‌تواند در افزایش اعتماد به‌نفس، رفع خجالت و بهبود روابط خانوادگی و تحصیلی آنها مؤثر باشد.

به همین دلیل در «باغ دانایی» نیز ضمن آموزش مستند به نوجوانان، فضایی را برای تست و ورود علاقه‌مندان جدید فراهم کرده‌ایم تا این ظرفیت ارزشمند رسانه‌ای بیش از پیش شکوفا شود.

وی در پایان درباره پخش مجدد برنامه بیا حرف بزنیم هم گفت: با توجه به وعده‌های داده‌شده ، در صورت فراهم شدن فرصت مناسب، پخش برنامه «بیا حرف بزنیم» نیز مجدداً از سر گرفته خواهد شد.