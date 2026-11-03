به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در هفته کتاب سی‌وچهارم به شرح زیر است؛

برگزاری وبینار‌ها و کارگاه‌های معرفی پایگاه نورلایب و سامانه گفت‌وگوی هوشمند با کتاب برای دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه.

برگزاری پویش‌های تخفیفی و اهدای هدایا ویژه شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها.

دیدار و مصاحبه با صاحب‌نظران و نویسندگان مطرح درباره اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی و استفاده از ابزار‌های هوشمند پژوهش، در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی.

انتشار و پخش کلیپ‌ها و پوستر‌های معرفی پایگاه نورلایب و سامانه گفت‌وگوی هوشمند با کتاب، در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی.

اطلاع‌رسانی و معرفی دیگر محصولات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شامل نرم‌افزارها، پایگاه‌ها و نرم‌افزار‌های همراه مرتبط با کتاب، در هفته کتاب سی‌وچهارم.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.