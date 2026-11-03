مهر و موم شدن یک واحد صنفی عرضه مرغ و گوشت در بهارستان

در جریان گشت مشترک نظارت بر بازار شهرستان بهارستان، یک واحد صنفی عرضه مرغ و گوشت به دلیل تخلفات احرازشده پلمب و برای دو فروشگاه دیگر پرونده تعزیراتی تشکیل شد.