مهر و موم شدن یک واحد صنفی عرضه مرغ و گوشت در بهارستان
در جریان گشت مشترک نظارت بر بازار شهرستان بهارستان، یک واحد صنفی عرضه مرغ و گوشت به دلیل تخلفات احرازشده پلمب و برای دو فروشگاه دیگر پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این گشت با حضور مهران کتابی، سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه فرمانداری و مسئولان ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و دامپزشکی برگزار شد و نحوه عرضه، قیمتگذاری و رعایت ضوابط بهداشتی واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازرسی همچنین حدود ۲۰۰ کیلوگرم انواع گوشت، مرغ و آلایش دامی به دلیل مغایرت با ضوابط بهداشتی معدوم شد.