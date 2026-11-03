استاندار لرستان در پیامی ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از مردم استان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برای شرکت در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پیام سید سعید شاهرخی به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان آمده است:

۱۳ آبان فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو و پاسداشت نسلی است که با بیداری و آگاهی در مقابل استبداد و استکبار ایستادگی کرد.

دانش‌آموزان و دانشجویانی که در مقابله با سیاست‌های خائنانه و وطنفروشانه رژیم پهلوی و آمریکای جنایتکار، ایستادگی و با خون پاکشان نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

خیزش شجاعانه و وطن پرستانه دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در برابر سیاست‌های ضدمیهنی رژیم طاغوت و حرکت تاریخی آنان در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بذر بیداری و آگاهی نسل شجاع و اندیشمند ایرانی را در جان جوانان ایران اسلامی شکوفا کرد و اینک شاهد حضور نسلی میهن پرست، علم دوست و شهادت‌طلب برای اعتلای نام ایران عزیز و بزرگ در برابر نبرد‌های ترکیبی دشمن هستیم.

دشمنی که خباثت و ددمنشی خود را در جریان جنگ رمضان با قتل‌عام دانش‌آموزان بیگناه میناب بار دیگر به تصویر کشید و نشان داد که همواره با رشد و اعتلای ایران در نبرد بوده‌است.

بی شک در ۱۳ آبان امسال؛ ایران عزیز و لرستان قهرمان با وجود این نسل دانشمند و غیرتمند، شاهد حضوری باشکوه و آگاهانه در حمایت از مشی ایران مقتدر، نفی دخالت و فتنه‌گری استبداد در این مرزو بوم و بیان چهره کودک‌کش و خبیث دشمن خواهد بود.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان