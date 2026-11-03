مدیرکل شیلات خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی، منابع آبی و شرایط متنوع طبیعی استان امکان تکثیر و پرورش گونه‌های مختلف آبزیان در بخش‌های آب شیرین و آب شور وجود دارد که بهره‌گیری از این امکانات می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ارزش افزوده در صنعت آبزی‌پروری استان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی به گونه‌های پیشنهادی دارای پتانسیل پرورشی اشاره و اظهار کرد: در بخش آب شیرین کپورماهیان هندی شامل کاتلا، روهو و مریگال، تیلاپیای پرورشی و گربه‌ماهیان و گونه بومی در بخش آب شور گونه سی‌باس آسیایی از جمله گزینه‌های قابل بررسی برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و ایجاد تنوع در سبد تولید استان هستند.

وی افزود: معرفی گونه‌های جدید به مزارع پرورشی مستلزم اقدامات کارشناسی، ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی و اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست است. در همین راستا ایجاد مزارع پرورشی بسته برای گونه‌هایی نظیر تیلاپیا و سی‌باس با هدف جلوگیری از ورود احتمالی این گونه‌ها به منابع آبی طبیعی از جمله راهکار‌های پیشنهادی به شمار می‌رود.

موسوی ادامه داد: بررسی ظرفیت پرورش گونه‌های بومی تجاری و صادرات‌محور و پرورش جلبک اسپیرولینا از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه تنوع‌بخشی به تولیدات آبزی‌پروری استان است.

مدیرکل شیلات خوزستان در ادامه در تشریح اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: جمع‌آوری و نگهداری مولدین گربه‌ماهی صید شده از تالاب هویزه و شادگان و دستیابی به بیوتکنیک تکثیر این گونه با همکاری کارشناسان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و کارشناسان این اداره کل در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن تکثیر آن تا سال ۱۴۰۶ در حال انجام است.

موسوی همچنین از تکثیر کپورماهیان هندی توسط بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از اقدامات در مسیر تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی استان یاد کرد و افزود: مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوری تکثیر و پرورش گونه‌های جدید نقش مهمی در گسترش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی صنعت آبزی‌پروری خواهد داشت.