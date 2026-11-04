بر اساس اعلام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، هیئت وزیران با ابلاغ تصویب‌نامه‌ای جدید، چارچوب جامع ساماندهی عرضه، توزیع و تخصیص یارانه کود اوره را تعیین کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: هیئت وزیران با ابلاغ تصویب‌نامه‌ای جدید، چارچوب جامع ساماندهی عرضه، توزیع و تخصیص یارانه کود اوره با محوریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و متناسب با الگوی کشت محصولات اساسی را تعیین کرد.

براساس این مصوبه راهبردی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف است سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی را مطابق برنامه زمان‌بندی وزارت جهاد کشاورزی تأمین کند و با اجرای برنامه‌های سوآپ، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است عرضه کود اوره را بر اساس قیمت پایه بورس کالا و از طریق شبکه توزیع رسمی (شامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاون روستایی) به گونه‌ای مدیریت کند که نهاده‌ها متناسب با نیاز و الگوی کشت به دست بهره‌برداران برسد.

در این مصوبه، یارانه کود اوره متناسب با الگوی کشت محصولات اساسی نظیر گندم، جو، برنج، حبوبات، چغندرقند، ذرت و دانه‌های روغنی به‌صورت اعتبار خرید در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد؛ ضمن آنکه شبکه بانکی با اولویت بانک کشاورزی مجاز شده است برای تأمین مالی زنجیره تأمین و توزیع این نهاده از اوراق گام استفاده کند.