تیم والیبال پیشکسوتان استان قم با کسب ۶ امتیاز در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور، جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله گروهی مسابقات والیبال پیشکسوتان کشور از دهم تا دوازدهم آبان‌ماه به میزبانی هیأت والیبال استان قم و با حضور تیم‌های ایلام، لرستان و قم در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

تیم پیشکسوتان قم در این رقابت‌ها با ارائه عملکردی موفق و پس از انجام سه مسابقه، ۶ امتیاز کسب کرد و با قرار گرفتن در جمع تیم‌های صعودکننده، راهی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور شد.

تیم کردستان نیز قرار بود در این مرحله حضور داشته باشد که از شرکت در مسابقات انصراف داد.

مرحله نهایی مسابقات والیبال پیشکسوتان کشور اواخر آذرماه امسال به میزبانی شهر پردیس رودهن برگزار خواهد شد و نماینده قم برای کسب عنوان قهرمانی با تیم‌های صعودکننده از مراحل گروهی رقابت می‌کند.