رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از احتمال افزایش شاخص آلایندگی هوا در شیراز و مناطق پرجمعیت استان در ساعات صبح چهارشنبه، ۱۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد علیزاده گفت: پیش‌بینی می‌شود کیفیت هوا در این مناطق در حد ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد.

علیزاده بیان کرد: گروه‌های حساس از جمله خردسالان، سالمندان، مادران باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی در ساعات صبح چهارشنبه ۱۳ آبان در معرض تأثیر آلودگی هوا قرار دارند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس افزود: در روز چهارشنبه ۱۳ آبان شرایط جوی پایدار و بدون بارش در استان فارس پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان نیز در ساعات بعدازظهر در مناطقی از شمال استان رشد ابر و احتمال رعدوبرق، رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

علیزاده گفت: از بعدازظهر پنج‌شنبه ۱۴ آبان، تا اوایل هفته آینده نیز به‌تدریج در مناطقی از شمال استان، به‌ویژه شمال‌غرب فارس، بارش‌هایی رخ خواهد داد.

او در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی استان در شبانه‌روز گذشته بیان کرد: لامرد با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و صفاشهر با دمای یک درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان فارس بودند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس در پایان گفت: دمای هوای شیراز نیز در این بازه زمانی به ۲۵ درجه سانتی‌گراد در بیشینه و ۱۱ درجه در کمینه رسید.