مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تأمین و توزیع ۷ هزار و ۸۲۳ تن انواع کود کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

تأمین و توزیع بیش از ۷ هزار و ۸۰۰تن کود کشاورزی درکهگیلویه و بویراحمد

تأمین و توزیع بیش از ۷ هزار و ۸۰۰تن کود کشاورزی درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سیدعلی لاهوتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین کود کشاورزی وجود ندارد و به میزان کافی کود در انبار‌های شرکت در سه شهرستان بویراحمد، کهگیلویه و گچساران ذخیره شده است.

لاهوتی با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه و بارش‌های اخیر افزود: کشاورزان برای افزایش عملکرد و بهره‌وری محصولات، مصرف متعادل و ترکیبی کود‌های کشاورزی را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: کشاورزان در کنار مصرف کود اوره، متناسب با نیاز خاک و نوع محصول از کود‌های فسفاته و پتاسه نیز استفاده کنند؛ چراکه تأمین متوازن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، نقش مؤثری در رشد مناسب و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد.

وی در تشریح میزان کود‌های توزیع‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت ۷ هزار و ۵۳۳ تن کود اوره، ۱۱۷ تن کود پتاسه و ۱۷۳ تن کود فسفاته تأمین و به کارگزاران شرکت تحویل شده است تا در اختیار کشاورزان سراسر استان قرار گیرد.