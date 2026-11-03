تأمین و توزیع بیش از ۷ هزار و ۸۰۰تن کود کشاورزی درکهگیلویه و بویراحمد
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تأمین و توزیع ۷ هزار و ۸۲۳ تن انواع کود کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سیدعلی لاهوتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در زمینه تأمین کود کشاورزی وجود ندارد و به میزان کافی کود در انبارهای شرکت در سه شهرستان بویراحمد، کهگیلویه و گچساران ذخیره شده است.
لاهوتی با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه و بارشهای اخیر افزود: کشاورزان برای افزایش عملکرد و بهرهوری محصولات، مصرف متعادل و ترکیبی کودهای کشاورزی را مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: کشاورزان در کنار مصرف کود اوره، متناسب با نیاز خاک و نوع محصول از کودهای فسفاته و پتاسه نیز استفاده کنند؛ چراکه تأمین متوازن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، نقش مؤثری در رشد مناسب و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد.
وی در تشریح میزان کودهای توزیعشده از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت ۷ هزار و ۵۳۳ تن کود اوره، ۱۱۷ تن کود پتاسه و ۱۷۳ تن کود فسفاته تأمین و به کارگزاران شرکت تحویل شده است تا در اختیار کشاورزان سراسر استان قرار گیرد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اضافه کرد: خرید کودهای فسفاته و پتاسه نیز مشمول پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان است که این موضوع میتواند در تأمین نهادههای مورد نیاز و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی مؤثر باشد.