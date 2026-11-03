به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی نقی‌لو افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر دستگیری متهمان، لاشه یک رأس گراز و یک قطعه کبک کشف شد. همچنین تجهیزات مورد استفاده این افراد شامل پنج قبضه سلاح شکاری و بیش از ۷۰ عدد فشنگ ساچمه‌ای بود.

وی اظهار کرد: تخریب حیات وحش و شکار غیرقانونی، تهدیدی مستقیم برای اکوسیستم منطقه است. ما با برخورد قاطع قانونی با متخلفان، از ذخایر طبیعی چاراویماق محافظت خواهیم کرد.