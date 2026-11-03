مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از اتصال ۲ هزار و ۸۰۰ روستایی شهرستان‌های اندیکا، ایذه و باوی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۶۰ میلیارد ریال اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری‌پور در آیین رونمایی از این طرح‌های ارتباطی بیان کرد: گسترش پوشش ارتباطی در روستا‌ها و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه مردم به خدمات نوین دیجیتال از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و تلاش می‌شود با احداث سایت‌های جدید و ارتقای فناوری سایت‌های موجود، زمینه بهره‌مندی ساکنان مناطق روستایی از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

شه‌نظری‌پور با اشاره به روستا‌های بهره‌مند از این طرح‌ها افزود: صادق‌آباد سگبو، اشگفت گاو، آب‌راک‌دو، تکاب بندان، دهگه شماره ۲، یکاویه یک،‌ام‌السراجینه و کاییدیه از جمله روستا‌های تحت پوشش این طرح‌ها هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان ادامه داد: از مجموع هشت طرح اجراشده، ۶ طرح مربوط به احداث سایت‌های جدید ارتباطی و ۲ طرح نیز شامل ارتقای فناوری سایت‌های فعال بوده است.

وی در تشریح اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح‌ها گفت: برای احداث هر سایت جدید ۱۵۰ میلیارد ریال و برای هر طرح ارتقای فناوری ۸۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که در مجموع، یک‌هزار و ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) به این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

شه نظری با اشاره به نقش اپراتور‌های ارتباطی در اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: این طرح‌ها با همکاری اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل اجرا شده و متناسب با شرایط هر منطقه، امکان بهره‌مندی روستاییان از خدمات ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های نسل دوم، سوم و چهارم (۲ G، ۳ G و ۴ G) را فراهم کرده است.