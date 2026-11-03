به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی سوری گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد گروه‌های خونی A و O بیشترین فراوانی را در میان جمعیت دارند، بنابراین اهمیت برنامه‌ریزی برای تامین و مدیریت ذخایر خون و فرآورده‌های مورد نیاز مراکز درمانی برای این گروه‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه گروه خونی O منفی به دلیل ویژگی‌های خاص خود در برخی شرایط اورژانسی و برای بیمارانی که گروه خونی آنها هنوز مشخص نشده است اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: این گروه خونی فراوانی کمتری در میان اهداکنندگان و به تبع آن مصرف‌کنندگان دارد.

مدیرکل انتقال خون لرستان تصریح کرد: گروه خونی O منفی در مقایسه با سایر گروه‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به دلیل کاربرد ویژه در شرایط اضطراری و برخی موارد خاص درمانی همچون تزریق به بیماران خاص و مادران باردار، تامین و نگهداری ذخایر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوری با تاکید بر ضرورت تامین مستمر همه گروه‌های خونی بیان کرد: خون اهدایی پیش از تزریق به بیمار تحت آزمایش کراس‌مچ یا سازگاری قرار می‌گیرد و نمونه خون اهداکننده با نمونه خون بیمار در شرایط آزمایشگاهی بررسی می‌شود تا از نبود واکنش ناسازگار اطمینان حاصل شود.

وی گفت: یکی از مهمترین دستورالعمل‌های سازمان انتقال خون نگهداری ذخایر خون در شرایط عادی بین هشت تا ۱۰ روز است که لرستان در وضعیت مطلوب قرار دارد.