محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ارزیابی عملکرد تیم‌های بهداشتی در مراسم اربعین، بر اهمیت ارتقای تجهیزات پرتابل و افزایش توان عملیاتی کارشناسان در کنترل عوامل محیطی در مسیر زائران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن فرهادی در نشست بررسی عملکرد تیم‌های بهداشتی در اربعین، با قدردانی از تلاش‌های همه‌جانبه در حوزه بهداشت محیط، بیماری‌ها، اورژانس و هلال احمر، خاطرنشان کرد که علیرغم چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، برگزاری موفقیت‌آمیز این مراسم مرهون همکاری مستمر میان نهاد‌های داخلی و وزارت بهداشت عراق بوده است.

وی با اشاره به تفاوت ماهوی فعالیت‌های تیم‌های بهداشت محیط با بخش‌های ستادی، اظهار داشت: «عملکرد این تیم‌ها بر پایه واکنش سریع و مداخله در محل است. اگر اقدامات کنترلی بر عوامل محیطی مانند آب، یخ و مواد غذایی به‌موقع انجام نشود، پیامد‌های آن می‌تواند کل سیستم سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.»

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت گذار از بازرسی‌های مشاهده‌ای به سمت سنجش‌های میدانی، افزود: «در شرایطی مانند اربعین، نیاز ما به تجهیزات قابل حمل و پرتابل (Portable) بیش از هر زمان دیگری است تا کارشناسان بتوانند در کمترین زمان ممکن، ارزیابی‌های لازم را در محل انجام دهند.» وی همچنین از ضرورت تدوین درس‌آموخته‌های این مراسم برای استفاده در برنامه‌های بزرگ دیگری نظیر حج تأکید کرد.