مراسم استقبال از ورزشکاران مدال‌آور استان همدان در رقابت‌های بین‌المللی، با حضور مسئولان ورزش و جوانان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، «مریم بربط»، جودوکار همدانی، در رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ وزن منهای ۷۸ کیلوگرم پس از پیروزی در دیدار نهایی مقابل نماینده لیتوانی، مدال طلای این مسابقات را کسب کرد.

«مهشید صفری» هم در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم رده بزرگسالان به مدال نقره رسید و در رقابت‌های رده سنی جوانان همین مسابقات، با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

امروز همچنین از «یلدا نقی‌بیرانوند»، دیگر ورزشکار استان که در رقابت‌های جایزه بزرگ کاراته مسکو موفق به کسب مدال برنز شد استقبال شد.

این مراسم با هدف قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی ورزشکاران همدانی در میادین بین‌المللی برگزار شد؛ ورزشکارانی که با کسب مدال‌های رنگارنگ، سهمی در موفقیت تیم‌های ملی کشورمان داشتند.