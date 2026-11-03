به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،تعداد اعضای هیأت علمی و دانش‌آموختگان دانشگاه ارومیه در شاخص تأثیر یک‌ساله از ۲۰ نفر در سال گذشته به ۲۲ نفر در نسخه جدید رسیده است.

همچنین شمار اعضای هیأت علمی دانشگاه در شاخص تأثیر بلندمدت نیز از ۹ نفر در نسخه پیشین به ۱۱ نفر افزایش یافته است.

این آمار از افزایش حضور پژوهشگران دانشگاه ارومیه در فهرست دانشمندان پراستناد جهان و ارتقای جایگاه علمی این دانشگاه در عرصه بین‌المللی حکایت دارد.