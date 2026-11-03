رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: سازمان نقشه برداری برای اجرای هرچه بهتر سرشماری ثبتی مبنا ۱۴۰۵، بیش از ۳۵۰ نقشه شهری جدید را تهیه و به مرکز آمار ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: دنیای امروز روند پرشتاب تحولاتی را طی می‌کند. این روند پرشتاب تحولات، مدیریت علمی را می‌طلبد و شالوده مدیریت که برنامه‌ریزی است، به اطلاعات و داده‌های دقیق، صحیح، روزآمد و اطمینان‌بخش نیاز دارد.

او با اشاره به عملکرد این سازمان در سه سال گذشته، افزود: عملیاتی شدن هواپیمای عکسبرداری سازمان پس از هشت سال، مرجعیت بین المللی سازمان در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی با مصوبه هیئت وزیران، تهیه نقشه ۳۵۰ شهر برای سرشماری ثبتی مبنای مرکز آمار ایران، ارائه ۳۵۰ هزار چارت دریایی و تهیه نقشه پایه ملی کشور از جمله اقدامات این سازمان در این سه سال بود.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: سازمان نقشه برداری غنی‌ترین آرشیو ملی نقشه و اطلاعات مکانی در کشور از دهه ۳۰ شمسی (بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی) است. سازمان نقشه‌برداری کشور متولی تدوین ۲۳ عنوان اطلس ملی است که آنها را به اطلس پویا تبدیل می‌کند. همچنین مرجع ملی تعیین چارچوب مختصاتی و مرجع ملی راهبری و نظارت بر فعالیت‌های نقشه‌برداری است.

صیدایی سازمان را به عنوان مرجع ملی سامانه زیرساخت داده مکانی (SDI) معرفی کرده که ۲۵ هزار لایه اطلاعات مکانی توسط ۶۰۰ دستگاه در این سامانه به اشتراک گذاشته شده است و نقش منحصر به فردی در برنامه ریزی‌های کلان کشور داراست.