برگزاری نشست «یک ساعت مطالعه سبز» در مدارس و اهدای کتاب‌های محیط‌زیستی به مدارس و محیط‌بانان مناطق حفاظت‌شده از مهم‌ترین ویژه برنامه های برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست، در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در هفته کتاب سی‌وچهارم در دو بخش ستادی و استانی به شرح زیر است.

بازدید کارکنان سازمان از کتابخانه و موزه ملک.

برگزاری نشست با یکی از همکاران مؤلف در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد سازمان.

اهدای کتاب‌های محیط‌زیستی به کانون اصلاح و تربیت.

اهدای کتاب به کتابخانه‌های مناطق کم‌برخوردار از طریق کتابخانه ملی.

برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی.

تهیه و اهدای کتاب‌های محیط‌زیستی به مدارس، کتابخانه‌ها و محیط‌بانان مناطق حفاظت‌شده، با همکاری ناشران محیط‌زیستی و خانه کتاب و ادبیات ایران برای تأمین بخشی از کتاب‌ها.

برگزاری نشست «یک ساعت مطالعه سبز» در مدارس، با حضور محیط‌بان یا کارشناس محیط زیست و خواندن یک کتاب یا داستان محیط‌زیستی برای دانش‌آموزان.

برگزاری مسابقه خلاصه‌نویسی یک کتاب محیط‌زیستی ویژه دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول، با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان.

همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اجرای نشست‌های کتاب‌خوانی، قصه‌خوانی و شعرخوانی با موضوع محیط زیست، توسط محیط‌بانان یا کارشناسان آموزش استانی.

انجام مصاحبه با محیط‌بانان مؤلف و کتاب‌خوان و معرفی کتاب‌های مورد علاقه آنان در رسانه‌های محلی یا صفحات رسمی اداره کل.

مصاحبه و معرفی همکاران مؤلف یا نویسنده کتاب‌های محیط‌زیستی.

انعقاد تفاهم‌نامه با نهاد کتابخانه‌های عمومی استان.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.