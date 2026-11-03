به منظور برگزاری هر چه با شکوه‌تر راهپیمایی ۱۳ آبان و روز دانش آموز، محدودیت‌های ترافیکی در ۶ مسیر‌ از پیش تعیین شده شهر اراک اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: به منظور برگزاری هر چه با شکوه‌تر راهپیمایی ۱۳ آبان و روز دانش آموز و خدمت رسانی و تسهیل دسترسی و حضور دانش آموزان و شهروندان انقلابی استان به محل‌های برگزاری راهپیمایی، محدودیت‌های ترافیکی در کلیه شهر‌های استان و در مسیر‌های از پیش تعیین شده اجرا خواهد شد.

سرهنگ محمد پور شمس افزود: محدودیت‌های اعمال شده در سطح شهر اراک از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه اجرا و تا پایان راهپیمایی ادامه خواهد داشت.

پور شمس به مالکان خودرو‌هایی که محل سکونت آنها در مجاورت مسیر‌های راهپیمایی است، توصیه نمود: برای تأمین امنیت مسیر راهپیمایی از پارک خودرو‌ها در مسیر راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد و در صورت پارک خودرو، وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل خواهد شد.

او محدودیت‌های ترافیکی روز دانش آموز در شهر اراک را به شرح زیر اعلام نمود:

میدان هفت تیر به سمت میدان شهداء

تقاطع خیابان ۲۲ بهمن- مخابرات به سمت میدان شهداء

خیابان امام خمینی از تقاطع دکتر حسابی به سمت خیابان محسنی

کلیه معابر و کوچه‌های منتهی به خیابان‌های محسنی و شیخ فضل الله نوری

از تقاطع خیابان آیت اله غفاری، دانشگاه بسمت مصلی

از میدان فلسطین (البرز) به سمت میدان سرداران

وی در پایان با دعوت از عموم مردم شهید پرور و همیشه در صحنه استان مرکزی برای شرکت در مراسم با شکوه راهپیمایی یوم اله دانش آموز افزود: از شهروندان انتظار داریم که در این روز با شکوه، به منظور خلق حماسه‌ای دیگر، به مانند همیشه با کارکنان خدوم پلیس راهور همکاری لازم را به عمل آورده و از آوردن خودروی شخصی خود به مسیر‌های اعلام شده پرهیز و از وسایل نقلیه عمومی برای شرکت در مراسم استفاده کنند.

به رانندگان سرویس توصیه می‌شود از مسیر‌های جایگزین استفاده نمایند.