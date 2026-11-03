استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرح های آبیاری بادین آباد پیرانشهر سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند، گفت: این طرح‌ها زمینه افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری و پروژه برق‌رسانی پیرانشهر که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرح‌های نوین آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی پیرانشهر افزود: مدیریت منابع آب و حرکت به سمت روش‌های نوین آبیاری از ضرورت‌های توسعه پایدار کشاورزی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اضافه کرد: در کنار اجرای پروژه‌های آبیاری و صرف هزینه برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، باید موضوع فرآوری محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی نیز به‌طور جدی دنبال شود.

رحمانی ادامه داد: تولید محصولات کشاورزی به‌تنهایی برای ایجاد ارزش اقتصادی کافی نیست و باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امکان فرآوری، بسته‌بندی و عرضه مناسب محصولات نیز در داخل منطقه فراهم شود.

وی با بیان اینکه ایجاد شهرک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای منطقه قرار گیرد، گفت: مسوولان باید با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، زمینه استقرار صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی را فراهم کنند تا ارزش افزوده تولیدات در خود منطقه ایجاد شود.

وی همچنین اصلاح الگوی کشت و استفاده از گونه‌های مناسب و روش‌های نوین تولید را از دیگر الزامات توسعه کشاورزی دانست و بیان کرد: با انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید می‌توان ضمن کاهش مصرف آب، میزان تولید و درآمد کشاورزان را چند برابر افزایش داد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی مرز تمرچین اشاره کرد و گفت: این مرز به دلیل موقعیت راهبردی و امکان توسعه مبادلات تجاری، فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود که باید در کنار توانمندی‌های بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی تاکید کرد: پیوند دادن ظرفیت‌های کشاورزی با امکانات تجاری مرز تمرچین و توسعه صنایع فرآوری می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و بهبود معیشت مردم منطقه را فراهم کند.

وزیر نیرو در سفری به استان آذربایجان غربی با حضور در شهرستان پیرانشهر طرح های ابیاری و برق رسانی را با ۱۷ همت سرمایه گذاری در این شهرستان افتتاح کرد.