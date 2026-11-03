معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از شناسایی و نمونه‌برداری یک گونه ماهی آکواریومی غیربومی در یکی از زیستگاه‌های آبی استان خبر داد و نسبت به رهاسازی ماهیان زینتی در آب‌های طبیعی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عادل مولا اظهار کرد: در جریان پایش‌های میدانی کارشناسان محیط زیست در یکی از زیستگاه‌های آبی استان، نمونه‌ای از یک گونه ماهی مشاهده و برای بررسی‌های تخصصی به اداره‌کل منتقل شد.

وی افزود: پس از بررسی نمونه و استفاده از کلید‌های شناسایی تخصصی توسط کارشناسان بخش محیط زیست طبیعی، مشخص شد ماهی شناسایی‌شده از گونه «مولی» (Poecilia sphenops) و از ماهیان زینتی آکواریومی غیربومی با خاستگاه آمریکای مرکزی است.

مولا با اشاره به ویژگی‌های زیستی این گونه گفت: ماهی مولی از خانواده پوسیلییده (Poeciliidae) است که به‌عنوان یک ماهی زنده‌زا شناخته می‌شود و طول آن معمولا بین سه تا ۱۰ سانتی‌متر است.

وی بیان کرد: این گونه توانایی تکثیر بالایی دارد و در صورت فراهم بودن شرایط زیستی مناسب، می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی جمعیت خود را افزایش دهد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه این ماهی عمدتا به‌عنوان گونه‌ای زینتی در آکواریوم‌ها نگهداری می‌شود تصریح کرد: اگرچه با توجه به ویژگی‌های تغذیه‌ای این گونه، احتمال بروز برخی آثار مخرب آن ممکن است در مقایسه با گونه‌هایی مانند تیلاپیا متفاوت باشد، اما غیربومی بودن و توانایی تکثیر سریع آن می‌تواند در صورت افزایش جمعیت، فشار‌هایی بر زیستگاه و گونه‌های بومی وارد کند.

وی یکی از نگرانی‌های مهم در زمینه ورود گونه‌های غیربومی به زیستگاه‌های طبیعی را احتمال انتقال عوامل بیماری‌زا به آبزیان بومی عنوان کرد و از شهروندان خواست از رهاسازی ماهیان آکواریومی و زینتی در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سایر منابع آبی طبیعی خودداری کنند.

مولا تاکید کرد: رهاسازی گونه‌های غیربومی در محیط‌های طبیعی، حتی با تصور کمک به بقای آنها، می‌تواند تعادل اکولوژیک زیستگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و تهدیدی برای تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند بومی باشد.

وی در ادامه از آغاز بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن وضعیت حضور این گونه در زیستگاه موردنظر خبر داد و گفت: در حال بررسی هستیم تا مشخص شود حضور این ماهی به همین نمونه محدود است یا گونه‌های غیربومی دیگری نیز در این زیستگاه وجود دارند، پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتایج و راهکار‌های مناسب برای مدیریت این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر ضرورت مشارکت و همکاری مردم در حفاظت از زیستگاه‌های آبی استان خاطرنشان کرد: پیشگیری از ورود گونه‌های غیربومی به طبیعت، نیازمند افزایش آگاهی عمومی و رعایت مسئولیت‌های زیست‌محیطی از سوی همه شهروندان است.