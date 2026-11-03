مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: افزایش حجم آب به ۲.۵۵ میلیارد متر مکعب و بهبود کیفیت آن موجب تنظیم میزان شوری و شکوفایی مجدد آرتمیا در پهنه دریاچه شده که نشان‌دهنده بازگشت سلامت اکولوژیک به این زیست‌بوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زیست کره افزود: وسعت دریاچه ارومیه در سالجاری یکهزار و ۹۷۱ کیلومتر مربع رسیده که یکهزار و ۵۱۱ کیلومتر مربع نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۵۹ متر از سطح آبهای آزاد است بیان کرد: امسال نسبت به مدت زمان مشابه پارسال شاهد افزایش ۲ سانتیمتری سطح آب هستیم و روند کاهش آب نیز امسال متوقف شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به بارشهای خوب سال آبی گذشته و استمرار آن، عملیات لایروبی انجام شده و آبگیری خوب دریاچه میزان آرتمیای موجود در پهنه این زیست بوم نیز افزایش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به سرد نبودن آب دریاچه و همچنین شوری مناسب، آرتمیا همچنان در بستر آن مشاهده می شود که بیانگر شکوفایی مجدد این جاندار است.

جباری با بیان اینکه لایروبی رودخانه های منتهی به تالابهای حاشیه دریاچه ارومیه انجام شده است اظهار کرد: این موضوع در هدایت حق آبه به سطح تالابها و آبگیری مطلوبشان نقش مهمی داشته است.

وی با بیان اینکه در مهرماه جاری ۶ کیلومتر از رودخانه‌ها با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار لایروبی شده است، افزود: در سال آبی جاری منتظر تخصیص اعتبارات جدید برای ادامه عملیات لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها هستیم.