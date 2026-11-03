رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان برنامه و بودجه کشور از این حیث که متولی برنامه‌ریزی کشور است، طبیعتاً نیاز دارد دو چشم بینا داشته باشد تا وضعیت مملکت را ببیند و بر آن اساس حرکت کند. یکی از این چشم‌ها باید داده‌های خانوار را در سراسر کشور جمع‌آوری کند و دیگری باید از طریق نقشه‌برداری، اطلاعات مکان‌محور را همواره جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اهمیت داده‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اظهار کرد: امروز دیگر نمی‌توان بدون چشم بینا حرکت کرد و اگر در تاریکی حرکت کنیم، باید هزینه‌های فراوانی بپردازیم. امروز چشم بینا فقط چشم فیزیکی نیست، بلکه دنیایی از داده‌هاست که اگر حکومتی بتواند بر داده‌ها حکمرانی کند، می‌تواند واقعیت‌ها را ببیند و در ظلمات و تاریکی‌های جهل حرکت نکند، بلکه مسیر را با روشنایی ببیند و حرکت کند.

ایشان با اشاره به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: در دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور از این حیث که متولی برنامه‌ریزی کشور است، طبیعتاً نیاز دارد دو چشم بینا داشته باشد تا وضعیت مملکت را ببیند و بر آن اساس حرکت کند.

پورمحمدی گفت: یکی از این چشم‌ها باید داده‌های خانوار را در سراسر کشور جمع‌آوری کند و دیگری باید از طریق نقشه‌برداری، اطلاعات مکان‌محور را همواره جمع‌آوری کند. وقتی هم به اطلاعات خانوار‌ها و کلان اقتصادی مجهز باشیم و هم اطلاعات مکان‌محور را با استفاده از ظرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور در اختیار داشته باشیم، آن‌وقت امکان برنامه‌ریزی بهتر فراهم می‌شود، اطلاعات تجمیع و تحلیل می‌شود، روند‌های گذشته به دست می‌آید و آینده‌نگری امکان‌پذیر می‌شود.