مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با اشاره به ادامه فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط جنگی گفت: با وجود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از بیمارستان‌ها، مجموعه شستا توانست ۵۰ درصد داروی مورد نیاز بیمارستان‌های کشور را تأمین کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا سعیدی با اشاره به نقش شرکت‌های زیرمجموعه شستا در تأمین نیاز‌های ضروری کشور اظهار کرد: فعالیت این مجموعه در حوزه‌هایی مانند دارو، سوخت، لاستیک، روغن و آرد در شرایط بحرانی نیز ادامه داشته و تلاش شده است زنجیره تأمین این محصولات بدون وقفه حفظ شود.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مسافر نیز از طریق دریا جابه‌جا شدند؛ اقدامی که جزو مأموریت‌های مستقیم شستا نبود، اما با توجه به مسئولیت اجتماعی مجموعه انجام شد.

تداوم تولید با وجود آسیب به ۲۸ شرکت

مدیرعامل شستا با اشاره به آسیب‌دیدن ۲۸ شرکت زیرمجموعه این مجموعه در جریان حوادث اخیر گفت: میزان آسیب‌دیدگی این شرکت‌ها از پنج تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است، اما تولید در مجموعه حتی برای یک روز هم متوقف نشد.

سعیدی با تأکید بر اینکه رویکرد شستا در بازسازی شرکت‌های آسیب‌دیده، افزایش تاب‌آوری آنهاست، افزود: هدف صرفاً بازگرداندن شرکت‌ها به شرایط گذشته نیست، بلکه باید ظرفیت آنها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: برای هشت حوزه شامل عملیات، مالی، زنجیره تأمین، راهبرد، فناوری، تطبیق، مسئولیت اجتماعی و نیروی انسانی، برنامه‌های مرتبط با تاب‌آوری تدوین شده است. آمادگی، پاسخگویی و بازتوانی نیز از محور‌های اصلی این برنامه‌هاست.

مدیرعامل شستا با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت شرکت‌های راهبردی گفت: تولید محصولات و خدماتی مانند دارو، سوخت، لاستیک، روغن و آرد باید در شرایط بحرانی بدون وقفه ادامه یابد.

سعیدی همچنین از تولید روزانه حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تا پنج میلیون لیتر بنزین در حوزه پالایش و تولید بنزین در خلیج فارس خبر داد و گفت: این میزان تولید بخشی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد.

افزایش سود شش‌ماهه شستا به ۲۶۸ همت

مدیرعامل شستا با اشاره به عملکرد مالی این مجموعه اظهار کرد: سود شش‌ماهه شستا که در سال گذشته حدود ۶۴ همت بود، در مدت مشابه امسال به حدود ۲۶۸ همت رسیده است. این ارقام مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده است.

وی با بیان اینکه نفت ستاره خلیج فارس سهم قابل توجهی در افزایش سود مجموعه داشته است، افزود: سود این شرکت از حدود ۱۸ همت در شش‌ماهه سال گذشته به حدود ۱۷۱ همت در شش‌ماهه امسال رسیده است.

سعیدی ادامه داد: سایر بخش‌های مجموعه نیز بدون احتساب نفت ستاره خلیج فارس، سود خود را از حدود ۴۵ همت در دوره مشابه سال گذشته به حدود ۹۷ همت افزایش داده‌اند.

وی با اشاره به افزایش درآمد و هزینه‌های شرکت‌های زیرمجموعه گفت: آنچه اهمیت دارد، مدیریت هزینه‌ها و تبدیل افزایش درآمد به سودآوری بیشتر است.

مدیرعامل شستا همچنین با اشاره به ضرورت حفظ نقدینگی شرکت‌ها برای استمرار تولید اظهار کرد: با وجود نیاز‌های مالی سازمان و ذی‌نفعان، تصمیم گرفتیم تمام سود قابل تقسیم شرکت‌های تابعه را توزیع نکنیم و بخشی از آن را برای تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی نگه داریم.

به گفته سعیدی، در صورت تقسیم این منابع، رقم سود توزیع‌شده می‌توانست ۶۸ درصد افزایش یابد، اما اولویت مجموعه تقویت بنیه مالی شرکت‌ها و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت آنها بوده است.

عرضه اولیه نفت ستاره خلیج فارس در انتظار هماهنگی سهامداران

مدیرعامل شستا درباره زمان عرضه اولیه سهام نفت ستاره خلیج فارس در بازار سرمایه گفت: از عرضه سهام این شرکت در بورس استقبال می‌کنیم و آن را برای بازار سرمایه و ذی‌نفعان مفید می‌دانیم.

وی افزود: برای عرضه عمومی سهام، طی شدن تشریفات قانونی، موافقت سهامداران اصلی و تعیین میزان سهام قابل عرضه ضروری است و هماهنگی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

سعیدی همچنین از انتقال حدود ۱۵ درصد از سهام نفت ستاره خلیج فارس به بانک رفاه خبر داد و گفت: این انتقال در چارچوب تعاملات و تعهدات متقابل میان بانک رفاه و سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.

بازده شرکت‌های شستا بالاتر از متوسط بازار سرمایه

مدیرعامل شستا با اشاره به معیار‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها گفت: بازده کل سهامدار یا شاخص TSR، علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود نقدی پرداخت‌شده به سهامداران را نیز در محاسبه بازده سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کند.

وی افزود: مقایسه بازده شستا با میانگین بازار سرمایه نشان می‌دهد این مجموعه در دوره مورد بررسی عملکرد بالاتری داشته است. شستا در ۲۱ صنعت فعالیت می‌کند و برخی هلدینگ‌های تخصصی آن از جمله تاپیکو، سیتا، تیپیکو، تاصیکو و صبا نیز عملکرد مناسبی داشته‌اند.

سعیدی با اشاره به فعالیت ۱۷۶ شرکت در مجموعه شستا گفت: این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های تخصصی فعالیت می‌کنند و در مجموع یک‌هزار و ۶۴۱ محصول تولید می‌کنند؛ بنابراین نقش این مجموعه را نمی‌توان صرفاً با میزان سودآوری آن سنجید.

توسعه محصولات دانش‌بنیان و طرح‌های معدنی

در ادامه این نشست، مدیر حوزه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا از تولید ۱۳۶ محصول دانش‌بنیان در این مجموعه خبر داد و گفت: شاخص تعداد طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی ساخت میکروتوربین ۶ مگاواتی، تولید توربوکمپرسورها، بومی‌سازی قطعات توربین‌های گازی، تولید کاغذ سنگی و توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر را از جمله طرح‌های فناورانه شستا عنوان کرد.

همچنین یکی از مدیران حوزه معدن شستا از برنامه افزایش ظرفیت تولید طلا و نقره خبر داد و گفت: تولید یکی از مجموعه‌های طلای این شرکت به حدود ۴۰ کیلوگرم بالاتر از ظرفیت اسمی کارخانه رسیده است.

وی افزود: تست سرد کارخانه تولید نقره رنگان در هفته آینده انجام می‌شود و پیش‌بینی شده است محصول این کارخانه طی ماه آینده به مرحله تولید برسد. ظرفیت طراحی‌شده این پروژه سالانه ۶۰ تن نقره است.

این مقام مسئول درباره پروژه طلای کردستان نیز گفت: پیشرفت این طرح به بیش از ۷۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تست سرد آن تا پایان سال انجام شود و تولید طلا از اوایل سال آینده آغاز شود.

پایش شفافیت شرکت‌ها در سامانه سروش

سعیدی شفافیت عملکرد شرکت‌ها و پاسخگویی به سهامداران را از الزامات مدیریت شستا دانست و گفت: سامانه «سروش» با هدف ارزیابی و رصد شاخص‌های شفافیت در شرکت‌های زیرمجموعه در سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سازمان بورس ۴۴ بند در حوزه حکمرانی شرکتی تعیین کرده که با همکاری بخش‌های مرتبط در شستا به شاخص‌ها و چک‌لیست‌های قابل ارزیابی تبدیل شده‌اند.

مدیرعامل شستا اجرای ضوابط حاکمیت شرکتی، رعایت الزامات افشای اطلاعات، توسعه کنترل‌های داخلی و سنجش عملکرد شرکت‌ها از منظر شفافیت را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد.

حل‌وفصل ۴۰ همت پرونده حقوقی شرکت‌های تابعه

مدیرعامل شستا همچنین از حل‌وفصل حدود ۴۰ همت از پرونده‌های حقوقی شرکت‌های تابعه به نفع این مجموعه در یک سال گذشته خبر داد و گفت: در دو سال گذشته پرونده جدیدی به مجموعه پرونده‌های حقوقی مورد اشاره اضافه نشده و تعداد قابل توجهی از پرونده‌های قبلی نیز به نتیجه رسیده‌اند.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعهدات ارزی شرکت‌های صادراتی شستا گفت: بیش از ۹۵ درصد تعهدات ارزی این شرکت‌ها در شرایط عادی ایفا شده و بخش باقی‌مانده نیز در فرآیند انجام قرار دارد.

وی همچنین از ضرورت بازنگری در سبد سرمایه‌گذاری شستا سخن گفت و افزود: تنوع فعالیت شرکت‌ها در برخی حوزه‌ها بیش از اندازه بوده و لازم است سبد دارایی‌های مجموعه با نگاه تخصصی اصلاح شود. خروج از برخی حوزه‌ها از جمله صنعت سرامیک نیز در حال بررسی است.

مدیرعامل شستا با اشاره به معیار‌های انتخاب مدیران شرکت‌های تابعه گفت: تخصص، مهارت مدیریتی، سلامت و پاکدستی از مهم‌ترین معیارهاست و در شرایط جنگی، شجاعت در تصمیم‌گیری نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.