به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت‌الاسلام طائب صبح امروز (سه‌شنبه) در مراسم اختتامیه نخستین لیگ علمی «نوپایا» که در اردوگاه فاطمه‌الزهرا(س) برگزار شد، با اشاره به تفاوت دیدگاه ملت‌ها درباره مفهوم زندگی مطلوب اظهار داشت: برخورداری از یک زندگی خوب، خواسته مشترک همه انسان‌ها و جوامع است، اما تفاوت اساسی در تعریفی است که هر مکتب و جهان‌بینی از این مفهوم ارائه می‌دهد.

وی با تشریح دو نگاه متفاوت به زندگی افزود: در یک نگرش، لذت‌جویی و دستیابی به منافع شخصی حتی به قیمت پایمال کردن حقوق دیگران، معیار زندگی مطلوب است و در نگرشی دیگر، زندگی انسان محدود به دنیا نیست و سعادت، مفهومی فراتر از حیات مادی دارد. انتخاب میان این دو رویکرد نیز بر عهده انسان‌هاست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تبیین دو الگوی فکری در مناسبات جهانی تصریح کرد: یک نظام فکری، جهان را به دو گروه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم می‌کند و پیشرفت خود را در گرو محروم کردن دیگر ملت‌ها از حقوق، منابع و ظرفیت‌های علمی آنان می‌بیند. در چنین نگرشی، کشورهای قدرتمند برای ملت‌های دیگر سقف پیشرفت علمی تعیین می‌کنند و حتی انتظار دارند نخبگان کشورهای در حال توسعه برای خدمت به منافع آنان راهی آمریکا شوند؛ اما الگوی مقابل بر این اصل استوار است که نه باید به دیگران ستم کرد و نه اجازه داد حقوق و عزت یک ملت پایمال شود. ملت ایران این مسیر را برگزیده و خواهان پیشرفت و رفاه بدون تعدی به حقوق دیگران و بدون پذیرش سلطه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در ادامه با اشاره به سیاست‌های آمریکا در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از سال ۱۹۶۵ میلادی، آمریکایی‌ها با اجرای راهبرد موسوم به امنیت دو ستونی در خاورمیانه، ایران و عربستان را به‌عنوان تکیه‌گاه‌های منطقه‌ای خود در نظر گرفتند. آنان با توجه به منابع نفتی، ثروت و نیروی انسانی ایران، درصدد بودند کشورمان را به ژاندارم منطقه تبدیل کنند تا ضمن تأمین منافع اقتصادی و نظامی آمریکا، مانع دسترسی اتحاد جماهیر شوروی به آب‌های منطقه شوند و امنیت رژیم صهیونیستی را نیز تضمین کنند.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: مردم ایران در برابر رژیم استبدادی پهلوی و نظام سلطه ایستادند و با وجود سرکوب و به گلوله بستن دانش‌آموزان و دانشجویان، مسیر انقلاب را تا پیروزی ادامه دادند. در آن دوران، بخش مهمی از مراکز دانشگاهی و زیرساخت‌های راهبردی کشور تحت نفوذ آمریکایی‌ها قرار داشت و در قراردادهای نفتی نیز سهم عمده منابع ایران به بیگانگان اختصاص می‌یافت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آمریکایی‌ها برای تثبیت نفوذ خود، حتی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را در جایگاه سفیر این کشور در ایران قرار دادند و شبکه گسترده‌ای از نیروهای وابسته به خود را سازماندهی کردند. تجهیزات پیشرفته نظامی نیز به‌گونه‌ای در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت که آموزش و هدایت عملیاتی آن وابسته به آمریکا باشد؛ به این معنا که ظرفیت نظامی ایران در خدمت منافع واشنگتن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به تلاش آمریکا برای حفظ نفوذ پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی‌ها از طریق سفارت خود در تهران، شبکه‌های جاسوسی و ارتباطی را شکل داده و برای سازماندهی جریان‌های سلطنت‌طلب و گروه‌های مخالف انقلاب تلاش می‌کردند تا مانع استقرار دولت برخاسته از اراده مردم شوند؛ از همین رو، دانشجویان پیرو خط امام(ره) با تسخیر لانه جاسوسی، در برابر این توطئه ایستادند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۰ نیز بر تداوم مناسبات سلطه‌گرانه تأکید داشتند، اما با ناکامی در دستیابی به اهداف خود، به‌تدریج از جنگ ترکیبی و هیبریدی به سمت تقابل نظامی حرکت کردند. آنان پیش‌تر با ترور دانشمندان ایرانی تلاش کرده بودند مانع پیشرفت علمی کشور شوند، اما نتوانستند دانش و فناوری هسته‌ای ایران را از میان ببرند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی، دشمن با شناسایی دانشمندان و استادان دانشگاه، تلاش کرد با حذف سرمایه‌های انسانی کشور، مسیر دستیابی ایران به دانش هسته‌ای را متوقف کند؛ این اقدامات حتی به دانش‌آموزان نیز کشیده شد و نشان داد که هدف دشمن صرفاً مقابله با یک فناوری خاص نیست، بلکه جلوگیری از پیشرفت علمی و استقلال کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با استناد به تعریف رهبر معظم انقلاب اسلامی از مفهوم نخبه گفت: نخبه کسی است که برای رشد استعدادهای خود دغدغه دارد، خود را عنصری مؤثر در جامعه می‌داند و از توانمندی‌هایش به‌صورت هم‌زمان برای پیشرفت فردی و رشد جامعه بهره می‌گیرد.

وی با تشریح مأموریت سازمان بسیج مستضعفین در این عرصه افزود: وظیفه ما فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای شناسایی، پرورش و رشد استعدادهاست تا جریان نخبه‌پروری و الگو‌سازی در کشور شتاب بگیرد. هدف این است که نیازهای راهبردی ایران در حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت دفاعی، با اتکا به دانش و توان متخصصان داخلی تأمین شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره نابودی توان دریایی ایران گفت: آمریکایی‌ها در حالی از نابودی نیروی دریایی ایران سخن می‌گویند و مدعی عبور دادن حجم مشخصی از نفت از تنگه هرمز هستند که همچنان در مدیریت بازار انرژی و کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه‌اند. اگر ادعای آنان درباره کنترل شرایط درست است، چرا برای اثرگذاری بر قیمت نفت به طرح موضوع مذاکرات متوسل می‌شوند؟ واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در تغییر موازنه قدرت تبدیل شده است.

وی افزود: فشارها و محاصره اقتصادی علیه ملت ایران نیز از آن رو ادامه دارد که مردم این سرزمین بر استقلال و حقوق خود پافشاری می‌کنند. ملت ایران زندگی خوب و پیشرفت را می‌خواهد، اما حاضر نیست برای دستیابی به آن، عزت و استقلال خود را معامله کند یا زیر بار ظلم برود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در پایان با اشاره به آیه شریفه «رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» تأکید کرد: به فضل الهی، حرکت علمی کشور با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و با تکیه بر ایمان، استقامت و توانمندی‌های داخلی، زمینه تحقق زندگی مطلوب برای ملت ایران، مسلمانان و مستضعفان جهان فراهم خواهد شد.