به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید گل‌خندان، نماینده کشورمان در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، در ماده تپانچه ۵۰ متر مردان با کسب ۵۵۵ امتیاز در جایگاه پنجم ایستاد.

در این رقابت که با حضور ۴۱ تیرانداز برگزار شد، نمایندگان روسیه، هند، رومانی و چین به ترتیب جایگاه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

هدایت تیم ملی تیراندازی ایران در این رقابت‌ها بر عهده مریم سلطانی است.