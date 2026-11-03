به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حجت در نشست رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از منظر امنیت سایبری که صبح امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفاظت از داده‌ها در دانشگاه‌ها گفت: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های مهم و زیرساختی کشور از دانشگاه‌ها نشأت می‌گیرد و اطلاعات این مراکز، حتی اطلاعاتی که در نگاه نخست ساده به نظر می‌رسند، از اهمیت بالایی برخوردارند.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری ادامه داد: انتشار اطلاعات هویتی اساتید و سایر افراد می‌تواند زمینه‌ساز حملات مهندسی اجتماعی شود و محرمانگی اطلاعات دانشگاه‌ها را با تهدید مواجه کند.



حجت از راه‌اندازی چند سامانه و ظرفیت حمایتی برای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌های مرتبط با شاخص‌های تهدید و حملات سایبری، از جمله داده‌های مربوط به حملات اخیر، گردآوری و در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت تا بتوانند از آخرین وضعیت تهدیدات و دستورالعمل‌های لازم برای ایمن‌سازی زیرساخت‌های خود مطلع شوند.

وی همچنین از فراهم شدن ظرفیت آموزش آنلاین امنیت سایبری برای کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: کارشناسان با ثبت‌نام در این سامانه و ارائه اطلاعات مورد نیاز، می‌توانند به‌صورت مرحله‌ای از آموزش‌های تخصصی حوزه امنیت سایبری بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری با قدردانی از همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مجموعه‌های مرتبط گفت: در یک نشست تخصصی، نتایج ارزیابی‌های امنیتی دانشگاه‌ها، نمونه‌های نفوذ انجام‌شده و تجربیات به‌دست‌آمده ارائه خواهد شد تا سایر دانشگاه‌ها نیز بتوانند از این تجربه‌ها برای ارتقای امنیت زیرساخت‌های خود استفاده کنند.