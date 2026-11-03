به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عباس علی‌آبادی در مراسم آغاز بهره‌برداری از شبکه‌های اصلی آبیاری بادین‌آباد و حاج ابراهیم، پست فوق‌توزیع برق ۱۳۲ کیلوولت و ایستگاه‌های پمپاژ شبکه تحت فشار بادین‌آباد، با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در توسعه صنعت آب و برق اظهار کرد: خودباوری، تلاش جوانان و روحیه‌ای که انقلاب اسلامی در کشور ایجاد کرده، زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای ارزشمند در حوزه‌های مختلف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع، افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های منابع آب مواجه است، باید مصرف را به‌صورت جدی مدیریت کنیم و اجازه ندهیم صرفه‌جویی در مصرف به افزایش برداشت از منابع طبیعی منجر شود.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: ما در برابر طبیعت مسئول هستیم و باید بدهی خود به منابع طبیعی را جبران کنیم. برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف را دوچندان می‌کند.

علی‌آبادی همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: هدف از اقدامات مدیریتی و صرفه‌جویی، تنها کاهش مصرف نیست، بلکه باید منابع حاصل از آن در مسیر جبران آسیب‌های واردشده به محیط زیست و توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به توانمندی صنعت برق کشور اظهار کرد: به برکت تلاش همکاران و متخصصان، صنعت برق کشور توانسته است ظرفیت‌های ارزشمندی ایجاد کند و در شرایط دشوار نیز خدمات‌رسانی به مردم را ادامه دهد؛ با این حال، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع همچنان ضروری است.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی، توسعه شبکه‌های آبیاری و تأمین برق را از اقدامات مؤثر در حمایت از بخش کشاورزی و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم دانست.

وی با بیان اینکه توسعه کشور با تلاش، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر است، بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و حرکت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

گفتنی است، در این مراسم پروژه‌های شبکه اصلی آبیاری بادین‌آباد و حاج ابراهیم، پست فوق‌توزیع برق ۱۳۲ کیلوولت تأمین برق و ایستگاه‌های پمپاژ شبکه تحت فشار بادین‌آباد با هدف توسعه زیرساخت‌های آب و برق و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی به بهره‌برداری رسید.