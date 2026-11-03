جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مارگون با محوریت برنامه‌ریزی برای گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این نشست، اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان ضمن بررسی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت‌ها، بر ضرورت حضور پرشور مردم و اجرای برنامه‌هایی در شأن حماسه‌های ملی و مذهبی تأکید کردند.

امام جمعه شهرستان مارگون با اشاره به برنامه استقبال از شهدای گمنام در سطح استان گفت: پنجشنبه ۱۵ آبان، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و پس از آن، این شهدای والامقام در دیگر نقاط استان مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت.

رحمت‌الله خواجه‌پور افزود: یکی از شهدای گمنام نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز جمعه ۲۲ آبان، در روستای جوبریز شهرستان مارگون مورد استقبال و تشییع قرار می‌گیرد و در این روستا به خاک سپرده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه در سطح شهرستان اظهار داشت: این تجمعات تا زمانی که مسئولان ارشد کشور و مقام معظم رهبری ضرورت آن را اعلام کنند، با شور و استقبال مردم ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، با حضور گسترده‌تر مردم برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مارگون نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، امسال باید مراسم این روز با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود.

سرهنگ محمود مدنیان افزود: مردم شهرستان مارگون همواره با حضور پرشور خود در صحنه‌های مختلف، حمایت و پایبندی خود را به نظام و انقلاب اسلامی نشان داده‌اند و امسال نیز با حضوری گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر این همراهی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی در ادامه، مسیر راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان مارگون را از گذر شهدای افتاده به سمت مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اعلام کرد و گفت: این مراسم رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.