همزمان با نزدیک شدن به ۱۳ آبان، مردم نقاط مختلف استان در اجتماعات شبانه، با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بر تداوم روحیه استکبارستیزی و حضور پرشور در راهپیمایی این روز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،

مردم کردستان در اجتماعات شبانه، با گرامیداشت ۱۳ آبان بار دیگر بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

در این اجتماعات، با تبیین اهمیت تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، ابعاد دشمنی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور علیه ملت ایران تشریح شد.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف جهان، بر ضرورت هوشیاری و اتحاد ملت‌ها در برابر سیاست‌های استکباری تأکید کردند و از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.