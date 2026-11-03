به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: ۲۶۰ هزار قطعه بلدرچین در ۱۰ واحد صنعتی و سنتی استان فارس پرورش داده می‌شود و این ظرفیت می‌تواند تنوع‌بخشی به تولیدات پروتئینی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی را شتاب دهد.

علیرضا بصیری افزود: نیاز به فضای محدود، ضریب تبدیل غذایی مناسب و قابلیت تولید گوشت و تخم‌مرغ از مزیت‌های پرورش بلدرچین است.

وی با بیان اینکه بلدرچین در واحد‌های پرورشی فارس در دو بخش گوشتی و تخم‌گذار نگهداری می‌شود، افزود: هر قطعه بلدرچین گوشتی به‌طور میانگین ۲۰۰ گرم گوشت باکیفیت و کم‌چرب تولید می‌کند. همچنین بلدرچین‌های تخم‌گذار متناسب با نژاد و شرایط مدیریتی، توانایی تولید ۱۸۰ تا ۳۰۰ عدد تخم را در طول دوره تولید دارند.

بصیری بلوغ زودرس، بازدهی مناسب و فاصله نسلی کوتاه را از دیگر ویژگی‌های بارز این پرنده برشمرد و تأکید کرد: توسعه اصولی این صنعت، مستلزم رعایت ضوابط بهداشتی و بازاریابی هدفمند است و می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، سهم محصولات پروتئینی غنی را در سفره غذایی خانوار‌ها افزایش دهد.

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: گوشت این پرنده منبع پروتئین با کیفیت بالا و نسبتاً کم‌چرب است و تخم آن منبعی غنی از پروتئین، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی مانند آهن و سلنیوم به شمار می‌رود و همین ویژگی‌ها پرورش بلدرچین را به گزینه‌ای کارآمد برای واحد‌های کوچک و صنعتی تبدیل می‌کند .