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۲۶۰ هزار قطعه بلدرچین در ۱۰ واحد صنعتی و سنتی استان فارس پرورش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: ۲۶۰ هزار قطعه بلدرچین در ۱۰ واحد صنعتی و سنتی استان فارس پرورش داده میشود و این ظرفیت میتواند تنوعبخشی به تولیدات پروتئینی و توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش کشاورزی را شتاب دهد.
علیرضا بصیری افزود: نیاز به فضای محدود، ضریب تبدیل غذایی مناسب و قابلیت تولید گوشت و تخممرغ از مزیتهای پرورش بلدرچین است.
مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: گوشت این پرنده منبع پروتئین با کیفیت بالا و نسبتاً کمچرب است و تخم آن منبعی غنی از پروتئین، ویتامینهای گروه B و مواد معدنی مانند آهن و سلنیوم به شمار میرود و همین ویژگیها پرورش بلدرچین را به گزینهای کارآمد برای واحدهای کوچک و صنعتی تبدیل میکند .